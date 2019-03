Donald Trump regeert als een koning die geestelijk niet tegen zijn taak is opgewassen

De koningin is geestelijk bepaald niet opgewassen tegen haar hoge taak, en dus vult haar omgeving die lacune: er wordt beleid gemaakt, gekonkeld om beleid te mogen maken, oorlog gevoerd tegen buitenlandse mogendheden en oppositie in eigen land. Maar zo nu en dan spreekt Anne een machtswoord, en dan moet er opeens gebeuren wat ze zegt. Zij is de koningin.

Met Trump gaat het ook vaak zo. Hij speelt niet met konijnen, zoals Anne, maar kijkt grote delen van de dag gebiologeerd naar een scherm met mensen die hem prijzen (Fox News) en soms, om wakker te blijven, naar datzelfde scherm met mensen die hem bekritiseren (CNN), of pijnlijk accuraat nadoen (Saturday Night Live op NBC). Ondertussen houden zijn medewerkers en ministers zich bezig met een juridische oorlog (het nu afgesloten Mueller-onderzoek en andere, nog lopende kwesties), het verzwakken van milieuregels of het verzwakken van het sociale vangnet. Lang niet altijd lijkt Trump zich om de details te bekommeren.

Maar zo nu en dan komt de president presidentieel uit de hoek, en dan springen de medewerkers als lakeien in het gelid.

Rel over financiering Special Olympics

Dat was bijvoorbeeld donderdag het geval toen Trump de knoop doorhakte in een politieke rel rond de financiering van de Special Olympics, de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. De VS steunen die spelen tot nu toe met 17,6 miljoen dollar per jaar. In de onlangs aan het Congres aangeboden begroting was dat bedrag geschrapt.

Dat gebeurde ook in Trumps twee voorgaande begrotingen, maar daar had het Congres, dat uiteindelijk beslist waar het overheidsgeld allemaal heen gaat, lak aan gehad. Het had die post gewoon zonder veel ophef gehandhaafd. Dat zou ook dit jaar met weinig ophef hebben kunnen gebeuren, maar in plaats daarvan werd het een flinke rel. In een hoorzitting moest minister van onderwijs Betsy DeVos het plan verdedigen, en dat deed ze ook, met het argument dat er nu eenmaal geen geld is om alle goede doelen te steunen.

Maar dat kwam nogal harteloos over en donderdag gooide Trump het roer om: “Ik heb mijn mensen gezegd dat ik voor de Special Olympics wil betalen. Ik ben er naartoe geweest, ik vind het ongelooflijk goed, en ik heb zojuist de financiering goedgekeurd.”

Helemaal klopte dat niet, want het Congres moet dat nog steeds doen, maar de ommezwaai was duidelijk. En DeVos paste zich bliksemsnel aan: “Ik ben blij en dankbaar dat de president en ik het nu helemaal eens zijn over dit onderwerp. Dit is geld waar ik achter de schermen de afgelopen paar jaar steeds voor heb gevochten.”