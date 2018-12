Donald Trump had gelijk én ongelijk over fraude bij verkiezingen

In november zijn er verkiezingen gehouden in 435 districten. Daarvan wonnen de Democraten er 235 en de Republikeinen 199; dus zijn zij voor de eerste keer in acht jaar in de minderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Dat North Carolina nog onbeslist is, is vervelend voor de Republikein Mark Harris, die na 6 november gewonnen leek te hebben van de Democraat Dan McCready met een verschil van 905 stemmen. Het is beschamend voor de lokale Republikeinse partij, die de stemmen verdonkeremaand lijkt te hebben van nietsvermoedende Democraten. En het is pijnlijk voor de landelijke Republikeinen en president Trump. Die roepen al jaren dat het bij uitstek de Democraten zijn die profiteren van bedrog.

Het ging in North Carolina mis bij het verzamelen van schriftelijke stemmen. Wie in de VS op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan of wil komen, mag in veel staten het biljet ook van tevoren per post insturen. Om te zorgen dat het eerlijk gaat, en dat alleen degene voor wie het biljet bestemd was het invult, moeten er in North Carolina twee getuigen bij zijn. En alleen de kiezer zelf of een familielid mag het biljet inleveren.

Een extra complicatie is dat er een rechtszaak liep over de samenstelling van die commissie en dat een rechter die deze week heeft ontbonden. Dus er is nu zelfs even geen orgaan meer dat een nieuwe verkiezing kan uitschrijven. Het Huis van Afgevaardigden zal het nog weken, misschien wel maanden, met 434 leden moeten doen.

Het resultaat was dat terwijl de twee kandidaten in de totale uitslag redelijk gelijk op gingen, de schriftelijk uitgebrachte stemmen overwegend naar Harris gingen. Dat was statistisch gezien zo onwaarschijnlijk dat de verkiezingscommissie, waarin Democraten en Republikeinen evenveel leden hebben, het niet vertrouwde en de zetel aan niemand toekende.

Een flink aantal kiezers in district 9 nam het met die laatste regel niet zo nauw. Een medewerker van de Republikein Mark Harris liet op adressen waar een biljet voor schriftelijk stemmen was afgeleverd – die zijn openbaar – mensen langsgaan die vriendelijk aanboden de boel bij het stembureau af te leveren. En het lijkt erop dat ze die biljetten soms weggooiden, afhankelijk van of de stem ging naar de Republikein dan wel de Democraat. Zelfs bij een dichte envelop konden ze dat raden, bijvoorbeeld door te kijken naar de buurt waarin de kiezer woonde.

Plechtig verklaren

Een ironische bijkomstigheid is dat het voorkomen van fraude hoog op de agenda staat van de Republikeinen in veel staten, en ook van president Trump. Van Texas in het zuiden tot Wisconsin in het noorden voerden Republikeinse regeringen de afgelopen jaren een identificatieplicht in voor kiezers. Die moet voorkomen dat mensen dubbel stemmen of dat buitenlanders een stem komen uitbrengen.

Traditioneel hoeft een kiezer in de VS alleen maar plechtig te verklaren dat hij of zij stemgerechtigd is. En op het eerste gezicht is er weinig tegen zo’n identificatieplicht. Maar heel veel Amerikanen hebben geen paspoort of zelfs maar een rijbewijs. Dat zijn vooral de armeren, die vaak Democratisch stemmen. Dat is de reden dat de Republikeinen zoveel nadruk leggen op goede controle van de kiezers, terwijl Democraten juist hameren op de lagere opkomst die daar het gevolg van kan zijn. Hun belangrijkste argument daarbij is dat dubbel of illegaal stemmen nauwelijks voorkomt.