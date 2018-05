Doema worstelt met anti-VS-sancties

Een vette streep trekken door zo ongeveer elke vorm van samenwerking tussen Rusland en de Verenigde Staten. Dat beoogden de auteurs van het wetsontwerp dat gisteren in eerste lezing unaniem is goedgekeurd door het Russische lagerhuis, de Doema. Maar de gevolgen van de lik-op-stukwet zouden dermate desastreus uitpakken voor veel Russische burgers dat het Kremlin besloot in te grijpen en de parlementariërs tot de orde te roepen. De Doema gaat morgen alweer stemmen over een tweede lezing, die ijlings flink is afgezwakt.

De Doema wil de Amerikanen straffen voor de talrijke sancties die Washington de afgelopen jaren heeft ingesteld tegen Rusland, onder meer vanwege mensenrechtenschendingen, de annexatie van de Krim en de militaire interventie in Oost-Oekraïne. Veel van die sancties zijn gericht tegen concrete personen of instellingen, ze verbieden economische activiteit op de Krim of deelname aan de bouw van de brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland.

Die brug is inmiddels af. President Poetin verrichtte gisteren de opening, juist toen het Russische parlement zich boog over een antwoord op de westerse sancties. De Nederlandse justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar zeven Nederlandse bedrijven die vermoedelijk betrokken waren bij de aanleg van de brug.

Represailles

Het is niet voor het eerst dat Rusland reageert op westerse sancties. Veel eerder al werd het Amerikaanse stellen verboden Russische kinderen te adopteren, een maatregel die in Rusland de nodige woede wekte en aantoonbaar funest heeft uitgepakt voor talrijke kansarme en vaak gehandicapte Russische weeskinderen. De beoogde represaillemaatregelen, ingediend door alle fracties en gesteund door honderden parlementsleden, voorzagen onder meer in een verbod op de invoer van geneesmiddelen en medische apparatuur uit de VS, het verbieden van samenwerking in de luchtvaartsector en ook het onmogelijk maken van de inzet van Amerikaanse specialisten in Rusland. Maar deze voorgestelde draconische tegensancties leidden tot een storm van protest uit de medische sector. Voor veel geneesmiddelen bestaat geen Russisch equivalent, hetzelfde geldt voor medische en andere technologie. Uitvoering van de strafmaatregelen zou in Rusland levens kunnen eisen.

Ook de Russische industrie en de luchtvaartsector was in rep en roer, want vliegtuigproducenten Boeing en Airbus zijn grootafnemer van titanium uit Rusland, en bovendien vliegen veel Russische luchtvaartmaatschappijen met Boeings en Airbussen. Ook hier zouden in de eerste plaats Rusland en de Russen zelf te lijden hebben onder de contrasancties.