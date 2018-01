Dodental bij demonstraties in Iran loopt op

Sinds donderdag gaan mensen in Iran de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang.

Gewapende demonstranten hebben volgens de staatstelevisie geprobeerd politiebureaus en militaire bases over te nemen. Er werd niet gemeld waar dit geprobeerd zou zijn.

President Hassan Rohani had in een televisietoespraak gezegd dat de regering niet accepteert dat mensen eigendommen van anderen kapotmaken, onrust veroorzaken of de orde verstoren. Toch zijn zondagavond in meerdere steden weer duizenden mensen de straat op gegaan. Honderden mensen zijn gearresteerd en twaalf mensen kwamen om, in verschillende steden. Het is onbekend hoe zij zijn overleden.

