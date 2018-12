Doden bij geweld rond voorspelbare verkiezingen Bangladesh

Volgens buitenlandse persbureaus was de opkomst onder de 165 miljoen inwoners sowieso laag. De verwachting is dat de huidige premier Sheikh Hasina genoeg winst behaalt voor een derde termijn. Een directe strijd tussen Hasina en oud-premier Khaleda Zia van de Bangladesh Nationalist Party (BNP) is door de opsluiting van die oppositieleider onmogelijk. Maandag worden de eerste resultaten verwacht. De verkiezingscommissie zegt te onderzoeken of de stembusgang wel eerlijk is verlopen.

In eigen land ligt de premier onder vuur omdat ze politieke tegenstanders laat oppakken en dissidenten onderdrukt

Volgens politiewoordvoerder Abdus Salam probeerden activisten van de oppositie tijdens de nacht stembiljetten te stelen in een stembureau in Banshkhali, in het zuiden van het land. De politie werd aangevallen en opende het vuur, waarbij een aanvaller om het leven kwam. In hetzelfde district kwam een andere oppositieaanhanger om het leven bij een vergeldingsactie van regeringsgezinde betogers, nadat een van hen werd omgebracht.

De huidige premier en verwachte winnaar Sheikh Hasina. © AFP

Op drie andere plaatsen, in Brahmanbaria, Cox’s Bazar en Rajshahi, vielen nog eens drie doden bij geweld tussen de rivaliserende groepen. In het district Rangamati, in het zuidoosten, overleed een sympathisant van de regerende Awami Liga (AL) van premier Sheikh Hasina op weg naar het ziekenhuis ten gevolge van slagen op het hoofd door aanhangers van de oppositie. In totaal raakten tientallen mensen gewond.



Bij de verkiezingen in 2014, die geboycot werden door de oppositie, vielen bijna 20 doden. De huidige premier Hasina kreeg internationaal veel lof voor het opvangen van de Rohingya-vluchtlingen. In eigen land ligt ze onder vuur omdat ze politieke tegenstanders laat oppakken en dissidenten onderdrukt. Mobiel internet was zondag geblokkeerd in de hoofdstad, terwijl de televisiezenders berichtten over vreedzame verkiezingen.

