Dividenddeal met Shell zet coalitie verder onder druk

De oppositie in de Tweede Kamer boekte vanavond geen succes bij de poging om in het openbaar meer details te krijgen over de afspraken met Shell over het betalen van dividendbelasting. Premier Rutte maakte al in de loop van de avond duidelijk dat afspraken met individuele bedrijven onmogelijk publiek kunnen worden.

De linkse partijen trokken fel van leer. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver ‘ruiken de afspraken naar vriendjespolitiek’. Eerder op de dag werden Kamerleden wel achter gesloten deuren geïnformeerd en dat is voor veel oppositiepartijen onvoldoende. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemde de informatie explosief: “Dit moet naar buiten”.

Uit onderzoek van Trouw bleek anderhalve week geleden dat Shell bij de fusie in 2005 van het Britse en Nederlandse moederbedrijf een geheime regeling trof met de Belastingdienst. Omdat het hoofdkantoor in Den Haag kwam, zouden de voornamelijk Britse aandeelhouders in Nederland dividendbelasting moeten betalen, terwijl dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk niet bestond. Geregeld werd dat het dividend vanuit Den Haag, via een trust in Jersey, heffingsvrij betaald kan worden aan deze aandeelhouders.

De oppositie koppelt deze afspraak aan het voorstel van het kabinet, dat later dit jaar naar de Kamer gaat, om de dividendbelasting in Nederland af te schaffen. Want, stelt de oppositie, het waren uitgerekend multinationals, zoals Shell, die er bij het kabinet op aandrongen om de dividendbelasting in de ban te doen.