Dit zijn de vier momenten waarop Theresa May al had kunnen aftreden

Verkiezingen 2017

De eerste keer dat premier Theresa May op het punt stond om af te treden, was na de verkiezingen van 2017. Ze besloot, na een wandelvakantie met haar man in Wales, om tussentijdse verkiezingen te organiseren in de hoop het aantal Conservatieve zetels in het Lagerhuis flink uit te breiden. Ze stond er immers uitstekend voor in de peilingen en een ruime meerderheid zou het voor haar makkelijker maken om een brexit-deal door het Lagerhuis te krijgen.

Maar May faalde volledig. Ze voerde een zwakke campagne. Mensen vonden haar te weinig menselijk, robotachtig: ‘Maybot’ werd haar bijnaam in de kranten. Ze verloor veel van haar aanzien en kon maar net aan de macht blijven, geholpen door gedoogsteun van de Noord-Ierse splinterpartij DUP. Aftreden leek een logische vervolgstap, maar May besloot door te gaan.