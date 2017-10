Dit zijn de gevolgen van de omstreden 'sleepwet'

Zo'n 178.000 handtekeningen zijn inmiddels verzameld voor het referendum over de nieuwe wet voor de inlichtingendiensten. Om daadwerkelijk een referendum af te dwingen, zijn over twee weken 300.000 steunbetuigingen nodig. De initiatiefnemers - vijf studenten uit Amsterdam - voeren daarom nog volop campagne tegen wat zij steevast de 'sleepwet' noemen. De vier stellingen van de campagne langs de wet gelegd.

1. Er mag een 'sleepnet' worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Rond een verdachte mag een hele wijk afgeluisterd worden.

Sleepnet is een term die niet in de wet voorkomt. Daar wordt gesproken over 'onderzoeksopdrachtgericht aftappen, opnemen en afluisteren'. Dat betekent dat geheime diensten de bevoegdheid krijgen om dataverkeer via de kabel te onderscheppen. Vrijwel alles wat mensen via internet doen, loopt via de kabel.

Daar zijn in de wet waarborgen aan verbonden: zo mogen de afluisterbevoegdheden alleen worden ingezet na toestemming van de minister en voor duidelijke doelen: mensen die volgens de AIVD een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Die gegevens mogen drie jaar worden bewaard. Mocht er data tussen zitten van andere personen, dan moeten die zo snel mogelijk worden verwijderd.

Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor het dataverkeer van anderen dat 'onlosmakelijk en logisch' verbonden is aan de verdachte persoon. Of een hele wijk onder die uitzondering valt, laat zich lastig voorspellen. Volgens minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken zitten er genoeg waarborgen in de wet om onnodig tappen te voorkomen - zo is er ook een toetsingscommissie met oud-rechters en een controle achteraf. Maar de initiatiefnemers van het referendum zijn daar niet gerust op.