Dit willen de verschillende partijen in het Britse Lagerhuis

Conservatieve brexit-vleugel: Groot genoeg om het proces ernstig te verstoren

Lees verder na de advertentie

Deze brexiteers stonden aan de basis van de stemming over het vertrouwen in May. Naar schatting tussen de zestig en tachtig brexit-gezinde Conservatieven willen van haar af, omdat ze niet bereid is naar hen te luisteren. Zij willen het huidige akkoord openbreken en met name het gevoelige hoofdstuk over de Noord-Ierse grens schrappen. Omdat May zich in hun ogen veel te slap opstelt in de onderhandelingen met de EU, moet er iemand aan het roer staan die ‘echt in brexit gelooft’, zoals Nadine Dorris, één van hen, zei.

Ze schuwen ook het beruchte no-deal-scenario niet, waarbij de Britten zonder akkoord de EU verlaten. Deze groep zal nooit groot genoeg zijn om voor haar plannen een meerderheid in het parlement te krijgen, maar is wel groot genoeg om het brexit-proces ernstig te verstoren en ook May in grote moeilijkheden te brengen. Minister van financiën Philip Hammond noemde deze groep woensdag nog ‘extremisten’.

Het heeft geen enkele zin om nu een nieuwe leider aan te stellen Heidi Allen, conservatieve remain-vleugel