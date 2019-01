Dit is de veelbesproken speech van parlementslid David Lammy over de brexit: ‘brexit is oplichterij’

In zijn speech pleit David Lammy hartstochtelijk voor Europa, met argumenten die we niet vaak horen. Hij eist moed van politici - de moed om aan de kiezer het eerlijke verhaal te vertellen, de kiezer desnoods tegen te spreken. Hij leest niet alleen de voorstanders van brexit de les, zijn partijgenoten krijgen er net zo goed van langs. De toespraak is vanuit retorisch perspectief prachtig - ook voor wie het niet eens is met zijn analyses. Iedere zin doet er toe. Lammy vertegenwoordigt het district Tottenham. In zijn district werd in 2011 de 29-jarige Mark Duggan door de politie doodgeschoten. In verschillende Britse steden leidde dit tot ernstige rellen.

Lees verder na de advertentie

Hieronder vindt u zijn volledige, in het Nederlands vertaalde, toespraak:

“Ik heb veel moeilijke situaties gekend, in de tien jaar dat in lid ben van het Lagerhuis.

Het zwaarste moment ooit, was zondag 7 augustus 2011 - de ochtend na de rellen in Tottenham.

Er is beloofd dat brexit problemen oplost, maar ze zullen groter worden

Ik liep over glasscherven, langs uitgebrande auto’s, huizen en bedrijven. Ik troostte de mensen, die soms nog in hun pyjama rondliepen. Ik zag de plaats waar ik mijn hele leven heb gewoond en die helemaal is de as was gelegd.

De rellen waren veroorzaakt door de moord op Mark Duggan - een moord door de politie. Veel stadsgenoten drongen er bij mij op aan om te zeggen dat die moord de rellen niet alleen had veroorzaakt, maar ook rechtvaardigde.

Dat het verlies van huizen, dat de uitgebrande bussen en de geplunderde winkels - dat die het waard waren.

Ze vertelden me wat ik moest zeggen: dat wat in principe fout is, in dit ene geval goed was.

Mijnheer de voorzitter, het was niet makkelijk voor me. Maar ik moest mijn mensen recht in de ogen kijken en hen zeggen dat dit geweld een schande was en dat ik het ondubbelzinnig veroordeelde.

Waarom? Omdat wij de plicht hebben onze kiezers de waarheid te vertellen. Ook als onze kiezers het fundamenteel met ons oneens zijn. We zijn hen niet alleen onze inzet verschuldigd, maar ook ons weloverwogen oordeel. We zijn afgevaardigden, die het algemeen belang meewegen, ook als dat ingaat tegen de korte termijn belangen van onze kiezers. Wij zijn geen gedelegeerden, die slechts doen wat de kiezer verlangt.

Waarom blijven zo veel leden van dit parlement brexit steunen, terwijl ze weten dat de brexit banen vernietigt, onze zorg vernielt, ons aanzien in de wereld aantast?

Er is een fundamenteel gebrek aan integriteit in het brexit-debat.

De meeste parlementsleden geven het in het privé-gesprekken toe, maar zeggen het niet in het publiek: brexit is oplichterij.

Voor-de-gek-houderij.

Afzetterij.

Bedrog.

Het is misleiding die veel mensen zwaar zal treffen - mensen aan wie is beloofd dat ze er beter van worden.

Het is een gevaarlijke fantasie - er is beloofd dat brexit problemen oplost, maar ze zullen groter worden.

De campagne werd gewonnen met valse hoop en leugens.

De wet werd overtreden. De Russen hebben hun invloed uitgeoefend.

En nu? Iedere belofte die in 2016 werd gedaan, is losgelaten

brexit zal de zorg niet verbeteren - de zorg zal verschralen.

Een handelsverdrag met Donald Trump zal er toe leiden dat Amerikaanse bedrijven onze zorg zullen privatiseren en ontmantelen - het zal gebeuren, bed voor bed.

Zelfs de beloftes over immigratie - die ons land zo heeft verrijkt - zijn een leugen.

Na de brexit zal de immigratie toenemen, niet afnemen.

Als wij na de brexit moeten onderhandelen met landen als India en China, zullen die drie dingen eisen:

visums,

visums,

en nog meer visums.

En wij zullen die eis inwilligen want onze positie zal uiterst zwak zijn.

Dan is er de mythe dat de soevereiniteit van dit parlement zal worden hersteld.

We hebben de laatste twee jaren gezien tot wat voor een klucht die soevereiniteit verworden is.

De premier heeft de macht naar zich toegetrokken als de 21ste eeuwse versie van Hendrik de achtste.

Onderzoeksrapporten zijn achtergehouden. Stemmingen tegengehouden. Tegenstanders van de regering zijn bedreigd en onder druk gezet.

Zelfs de belangrijkste stemming over de brexit-deal werd door de minister-president geannuleerd - omdat ze al wist dat haar rampzalige deal zou worden weggestemd.

En ja, dat zal gebeuren.

Want dit is een compromis met alleen maar verliezers, dat ons geen toekomst biedt.

De deal zal alleen maar leiden tot nog weer jaren van onderhandelen, onder leiding van dezelfde clowns die ons deze klucht hebben gebracht.

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben een leiderschapscrisis in dit zware uur.

Dit land beleefde de grootste momenten, toen we moed toonden, niet toen we toegeeflijk waren.

De moed van Wilberforce om slaven vrijheid te geven - ondanks de woede van de Britse elite.

De moed van Winston Churchill om de oorlog aan Hitler te verklaren - en iedereen die met Hitler wilde onderhandelen, te trotseren.

De moed van Atlee en Bevan om de zorg in publieke handen te leggen - tegen de opvatting in van artsen, die vonden dat dit niet juist was.

Vandaag moeten we moed tonen, want de uitdagingen zijn net zo zwaar.

We moeten de waarheid vertellen aan wie het niet met ons eens is.

Mijn partijgenoten zeggen me dat we sociaal-democratische kiezers in industriegebieden wat meer moeten behagen. Wie vroeger in een mijn werkte, wie in een fabriek werkt, al die mensen die zich in de steek gelaten voelen.

Maar we moeten hen niet op een lafhartige manier in bescherming nemen.

We moeten ze de waarheid vertellen: jullie zijn voorgelogen.

Er zijn media die jullie zorgen hebben misbruikt voor betere oplages en hogere kijkcijfers.

Nigel Farage en Boris Johnson hebben hetzelfde gedaan om stemmen te winnen.

Ze moeten zich schamen.

Immigranten hebben jullie banen niet ingepikt - ons onderwijs heeft gefaald om jullie te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

De zorg gaat niet achteruit door zorg-toeristen - maar doordat jaren van bezuinigingen de zorg tot op het bot hebben uitgekleed.

Je kunt je geen huizen veroorloven omdat Labour en de Conservatieven ze eenvoudigweg niet hebben gebouwd - en echt niet omdat Mohammed van verderop, wel een huis heeft gekregen.

En de rijkdom werd in Londen opgepot terwijl die over het hele land verdeeld had moeten worden.

Geef ons de schuld.

Geef de regering de schuld.

Maar geef niet Brussel de schuld voor de fouten die we in dit land hebben gemaakt.

En wees niet boos op ons als we je de waarheid vertellen. Wees boos op de gelukzoekers die jullie een leugen hebben verkocht.

Martin Luther King zei het lang geleden: ‘Er is een tijd waarin zwijgen, verraad is’.

Ik heb de regering toegesproken - laat ik ook iets tegen mijn oppositiegenoten zeggen over die waarheid, die we broodnodig hebben: er is geen linkse rechtvaardiging voor brexit.

Het dumpen van de rechten van werknemers, van de sociale zekerheid en het beëindigen van samenwerking rond milieuvraagstukken, is niet progressief.

Dit is een compromis met alleen maar verliezers, dat ons geen toekomst biedt

Het brexit-project gaat over neoliberale deregulering.

Het is de Thatcher-doping, die ons wordt toegediend door haar hedendaagse discipelen

Een vertrek uit de EU zal ons niet bevrijden van de onrechtvaardigheden van het globale kapitalisme.

Het maakt ons de ondergeschikte van de Verenigde Staten van Trump.

Sociaal-democratie die is beperkt tot een enkel land, werkt niet.

Of je het leuk vindt of niet - de wereld is geglobaliseerd.

We kunnen een fout systeem alleen verbeteren als we over grenzen heen samenwerken.

De partij van Keir Hardie is altijd internationaal georiënteerd geweest.

We moeten onze jonge mensen niet in de kou laten staan door geen positie in te nemen bij dit belangrijkste thema in ons leven.

Als we in de EU blijven, kunnen we de EU hervormen.

Zitten we aan de tafel waar de besluiten worden genomen.

Delen we de lasten van massa-immigratie.

Kunnen we bureaucratie bestrijden,

ongelijkheid tegengaan.

Kunnen we de economie versterken.

De zorg verbeteren.

Kunnen we de huizen bouwen die we nodig hebben, na jaren van pijn.

We hebben hoop nodig.

Blijf in de EU.

Geeft Groot Britannië een tweede kans om een beslissing te nemen.”

Lees ook:

Welke optie May ook kiest, de risico’s zijn groot ‘Plan B.’ Het was de meest gebruikte term door politici en journalisten in Westminster afgelopen dagen. Maar wat is dat plan? Het lijkt erop dat zelfs May het op dit moment niet weet.