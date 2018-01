Dit gaat er in 2018 veranderen

Wie deze pagina’s leest, zal merken dat het derde kabinet-Rutte niet onmiddellijk het hele land overhoop haalt. De veranderingen voor 2018 zijn beperkt. Dat komt in de eerste plaats doordat het vorige kabinet een groot deel van 2017 demissionair was en daardoor tot weinig in staat bleek. En het nieuwe kabinet heeft tijd nodig om grote beleidswijzigingen door te voeren.

Toch verandert er wel degelijk een en ander. Oude tweetakt brommers gaan uit de verkoop, de trouwregels veranderen en de AOW-leeftijd stijgt verder. Hieronder de belangrijkste maatregelen en afspraken voor 2018:

Zorg Dit jaar stijgt de maximale zorgtoeslag, de bijdrage van de overheid voor mensen met een lager inkomen. Voor alleenstaanden gaat dit met 73 euro omhoog tot 1139. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met 79 euro naar 2.121. Na fel politiek debat heeft het nieuwe kabinet besloten het eigen risico niet te verhogen. Dat blijft 385 euro. De kinderbijslag gaat omhoog

Kinderen Het wordt voor openbare en bijzondere scholen makkelijker om te fuseren tot een zogeheten 'samenwerkingsschool'. Dit moet een oplossing bieden voor krimpgebieden, waar steeds minder leerlingen wonen. Door te fuseren hoeven scholen niet te sluiten en blijft er zowel openbaar als katholiek en protestants-christelijk onderwijs beschikbaar. De rekentoets telt niet meer mee voor het behalen van een diploma. Dit gold al voor havo, vmbo en mbo-scholieren. Minister Slob (onderwijs) maakte onlangs bekend dat ook vwo-leerlingen niet hoeven te vrezen dat een slecht gemaakte rekentoets gevolgen heeft voor het wel of niet halen van het diploma. De kinderbijslag gaat omhoog. De nieuwe bedragen, per kind, per kwartaal: 0 tot 5 jaar wordt 201,05 euro. 6 tot 11 jaar wordt 244,13 euro. 12 tot 17 jaar wordt 287,21 euro. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt in 2018. Het exacte bedrag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het salaris, hoe lager de rijksbijdrage. Peuterspeelzalen krijgen dezelfde status als kinderdagverblijven. Dat betekent dat ouders die kun kind naar een peuterspeelzaal brengen, in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag. De eisen aan peuterspeelzalen worden strenger. Medewerkers moeten in bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en ieder kind krijgt een mentor. Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn die in bezit is van een speciaal kinder-EHBO-diploma.

Milieu De meest vervuilende tweetakt brommers gaan uit de verkoop. Ze voldoen niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Er is sprake van een 'uitsterfbeleid': wie er al eentje in bezit heeft, mag er op blijven rijden. Dat geldt overigens niet voor bepaalde milieuzones, waar alle vervuilende brommers kunnen worden geweerd. Glastuinbouwbedrijven zijn verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De vraag is hoe effectief deze maatregel, afkomstig van het vorige kabinet, in de praktijk zal zijn. Bedrijven kunnen uitstel vragen tot 1 januari 2021.

Consumenten De overheid wil dat eigenaren van zogeheten 'hoog-risico-honden' verplicht een gedragscursus volgen. Het moet het aantal bijtincidenten helpen terugdringen. Er is een lijst met honden die vallen onder 'hoog risico'. Daar staan onder andere de American Bulldog, de Bull Terrier, de Rottweiler en alle kruisingen met een pitbull op. Een nieuw paspoort wordt een tikje duurder. Gemeenten mogen 54 cent extra vragen. De maximale tarieven voor 2018 zijn 99,91 euro (volwassenen) en 73,31 euro (kinderen). Ook de prijs van een identiteitskaart gaat een beetje omhoog, met ten hoogste 42 cent. Maximale tarieven: 87,44 euro (volwassenen) en 34,38 euro (kinderen). De prijs van een postzegel gaat omhoog, van 78 naar 83 cent per stuk.

AOW De AOW-leeftijd gaat ook in 2018 met drie maanden omhoog. Het was 65 jaar en negen maanden. Het is nu 66 jaar.

Veiligheid Zedendelinquenten en zware criminelen kunnen voortaan langer onder intensief toezicht worden geplaatst. Ook kan de duur van de proeftijd bij voorwaardelijke vrijlating telkens met twee jaar worden verlengd door de rechter. Hier staat geen maximum voor. Nederland is voor een jaar lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zo'n korte periode is ongebruikelijk, maar omdat de stemming door de VN-leden over welk land de tijdelijke zetel kreeg onbeslist bleef, besloten Nederland en Italië de buit te delen: beide landen een jaar. Italië was in 2017 aan de beurt.

Wonen Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten. Dat zijn er acht minder dan in 2017. De reden is dat er op diverse plaatsen gemeentelijke herindelingen zijn geweest. Vanaf dit jaar mag het nieuwe hypotheekbedrag niet hoger zijn dan de waarde van het huis. In 2017 mocht nog 101 procent van de waarde worden geleend, dat is nu dus 100 procent. Verenigingen van Eigenaren (VvE's) worden verplicht een spaarpotje aan te leggen om achterstallig onderhoud te kunnen plegen. De huurverhoging van sociale huurwoningen mag in 2018 maximaal 3,9 procent of 5,4 procent zijn, afhankelijk van het inkomen. Het rijk wil scheefwonen zo veel mogelijk ontmoedigen. Het (extra) verhogen van de huur voor mensen met een hoger inkomen, moet er voor zorgen dat zij doorstromen naar de vrije sector of een eigen woning gaan kopen.

Werk en inkomen Jonggehandicapten die in de Wajong zitten en van wie is vastgesteld dat zij kunnen werken, krijgen een korting van 5 procentpunt op de uitkering. Wie geen mogelijkheden heeft om te werken, houdt een Wajong-uitkering van 75 procent van het minimumloon. Het maximale bedrag dat iemand meekrijgt bij ontslag, gaat omhoog van 77.000 naar 79.000 euro.

Belastingen Spaarders en beleggers gaan minder belasting betalen. Het bedrag waarover geen heffing is verschuldigd, stijgt van 25.000 euro per persoon naar 30.000. Voor de rest van het spaargeld of beleggingsvermogen wordt meer rekening gehouden met de huidige lage rente. De heffing zal beter aansluiten bij het werkelijke rendement. Voor de belastingheffing over vermogen werd gerekend met een fictief rendement van 4 procent. Maar dat rendement wordt al jaren niet gehaald. Daarom gaat de belastingdienst in 2018 uit van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juni 2017. Tandpasta, shampoo en zonnebrandcrème worden duurder. Over deze producten moet 21 procent btw worden betaald in plaats van 6 procent. Dat komt door een nieuwe definitie van producten die het etiket geneesmiddel mogen krijgen. Door verhoging van accijns en btw stijgt de prijs van een pakje van twintig sigaretten met 18 cent en kost een pakje shag 36 cent extra. Sigaren worden ook iets duurder. De 'inkeerregeling' is afgeschaft. Tot 2018 konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen aangeven zonder strafrechtelijke vervolging te riskeren. Mensen die scheiden verliezen minder snel recht op toeslagen. Als iemand na een scheiding meer gaat verdienen kan de ex-partner recht op zorg- of huurtoeslag verliezen. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het gezamenlijk inkomen over een heel jaar terwijl een partner mogelijk halverwege het jaar vertrekt. Om dit ongemak te voorkomen kan iemand een beroep doen op de zogeheten '10 procents-regeling.' Als de ex-partner minimaal 10 procent meer gaat verdienen, is het mogelijk om de Belastingdienst te vragen de gevolgen voor de toeslagen aan te passen. AOW'ers hebben, afhankelijk van het inkomen, recht op ouderenkorting, waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald. Om hun koopkracht te verhogen, stijgt de ouderenkorting 115 euro naar 1418 euro. Voor de land-, tuin- en bosbouw gelden vanaf 1 januari de normale btw-regels. Zij moeten dus ook een btw-administratie bijhouden en btw-aangifte doen. Pleegkinderen en hun verzorgende ouders kunnen een verzoek indienen om het fiscaal partnerschap te veranderen. Het kan voor ouder en pleegkind namelijk financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het kind 18 jaar wordt. In sommige gevallen krijgen zij bijvoorbeeld minder toeslagen. De energiebelasting gaat dit jaar omhoog. Het is de bedoeling dat deze verhoging in 2020 weer wordt teruggedraaid. De wegenbelasting gaat in 2018 met 0,8 procent omhoog.