Disciplinaire straf voor klagende gedetineerde Schotte

De directie van de gevangenis op Curaçao heeft het maar druk met één van de nieuwe gasten. Sinds de voor corrupte veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte hier achter de tralies zit, stapelt incident zich op incident.

Schotte, in 2010 de eerste premier van het autonome Curaçao, zit sinds 28 november 2018 een celstraf van drie jaar uit, maar binnen een maand heeft hij zijn eerste disciplinaire straf al te pakken. Via een telefoonlijn die is bedoeld voor het contact tussen gedetineerden en hun familie, belde Schotte het populaire radiostation Radio Mas om zich in de uitzending publiekelijk te beklagen over zijn behandeling.

Zakenbezoek Omdat het sinds 2010 strikt verboden is zonder toestemming van de gevangenisautoriteiten contact met de pers te zoeken, heeft directeur Urny Floran een sanctie aangekondigd. Voordat de aard hiervan en de duur wordt vastgesteld, zal Schotte eerst gehoord worden. Die op zijn beurt spant een rechtszaak aan tegen de Staat. Schotte vindt dat hij buiten reguliere bezoekuren recht heeft op ‘zakenbezoek’, om politieke onderwerpen door te spreken. Hij is immers nog leider van de MFK, de grootste oppositiepartij. Maar daar kan geen sprake van zijn, aldus het management. Volgens directeur Floran in het Antilliaans Dagblad “gelden dezelfde regels voor iedereen”. Dat betekent dat Schotte maar een keer per twee weken één uur privébezoek mag ontvangen. En dan is er nog een kort geding van veertien gedetineerden tegen de Staat waarin zij verbeteringen eisen van ‘onhygiënische toestanden’ en de ‘inhumane schending van mensenrechten’. Onduidelijk is wat het aandeel van Schotte in dit protest is, maar het valt wel samen met zijn protest tegen de omstandigheden in de inrichting. In een uitgelekte video tonen gedetineerden ‘bedorven voedsel’. Verder spreken ze van ‘ernstige rioolproblematiek’ waardoor er een muggenprobleem ontstaat, en voedselschaarste. Ook zouden gedetineerden dagelijks te lang achter de deur moeten zitten. Volgens de directie heeft heel Curaçao momenteel last van muggen, en worden bij verstoppingen de toiletten altijd snel doorgestoken.