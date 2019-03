Diplomatiek conflict tussen Nederland en Iran verdiept zich

Hij heeft als reactie op deze maatregel de Nederlandse ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. De Iraanse ambassadeur in Den Haag is door Blok ontboden op het ministerie van buitenlandse zaken.

De uitzetting van de Nederlandse diplomaten is een reactie op het gedwongen vertrek van twee Iraanse ambassademedewerkers in Nederland afgelopen juni. De twee diplomaten moesten Nederland verlaten omdat de AIVD sterke aanwijzingen had dat het Iraanse regime betrokken was bij twee moorden op Iraanse vluchtelingen die in Nederland asiel hadden gekregen.

De eerste van die twee moorden vond plaats in 2015 in Almere. Het slachtoffer was Mohammed Reza Kolahi Samadi, een staatsvijand van Iran die door het regime verantwoordelijk wordt gehouden voor een aanslag op het hoofdkantoor van de Islamitische Partij in 1981. Samadi leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed. In 2017 volgde in Den Haag een tweede moordaanslag op een staatsvijand van Iran. Ahmed Mola Nissi was de leider van de Arabische separatistenbeweging ASMLA. Hij woonde sinds 2006 in Nederland nadat hij een jaar eerder Iran was ontvlucht.

Niet alleen in Nederland zijn aanwijzingen dat Iran ook buiten de eigen landsgrenzen op zoek gaat naar gevluchte staatsvijanden. In Frankrijk en Denemarken vermoeden de inlichtingendiensten de betrokkenheid van het regime bij twee verijdelde aanslagen. In januari kondigde de Europese Unie sancties aan tegen de Iraanse regering. De Europese banktegoeden van het Iraanse ministerie van veiligheid en inlichtingen werden bevroren en twee hooggeplaatste functionarissen mogen niet meer naar de EU reizen.

