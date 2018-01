Dijsselbloem wil zich met boek verantwoorden voor beleid

Jeroen Dijsselbloem gaat zijn memoires schrijven. In een lezing over zijn voorzitterschap van de eurogroep aan de Leidse universiteit stelde hij dat in die vijf jaar beslissingen zijn genomen die op zeer gespannen voet stonden met de noodzaak tot democratische verantwoording.

“De crisis was heftig, we moesten wel beslissingen nemen en handelen in strijd met democratische principes”, aldus Dijsselbloem. “Daar wil ik me alsnog voor verantwoorden. En bovendien denk ik dat het politieke en historische waarde heeft.”

Het boek zal geen antwoord worden op zijn Griekse collega Varoufakis. Die liet onlangs een boek verschijnen, waarin andere ministers van financiën en in het bijzonder Dijsselbloem ervan werden beschuldigd de Griekse crisis willens en wetens te hebben verdiept. “Varoufakis was vijf maanden minister en ik vijf jaar voorzitter van de eurogroep, dus dat is onvergelijkbaar”, aldus Dijsselbloem. “Ik zal hem in mijn boek niet antwoorden, maar ik wil wel kwijt dat het moeilijk is een crisis te bestrijden als steeds één man in de zaal alles en iedereen tegenwerkt.”

Europese minister van financiën

Dijsselbloem toonde zich woensdag een principieel tegenstander van het voorstel van de Europese Commissie om een Europese minister van financiën in het leven te roepen. Zo’n minister dient een begroting te hebben en de voormalige eurogroepvoorzitter vroeg zich af waar dat geld vandaan moet komen. “Ik zie het al voor me. Dat geld moet dan gekort worden op begrotingen van lidstaten. Tachtig procent van de Nederlandse begroting is sociale uitkeringen, gezondheidszorg en onderwijs. Waarop zou u willen korten om een Europese minister van financiën aan het werk te kunnen zetten? Ik had als voorzitter een parttime-baan. Dat kan best zo blijven.”

Dijsselbloem toonde zich zeer teleurgesteld over de coalitie-onderhandelingen in Duitsland. “Niets in de afspraken over de noodzaak de Europese bankenunie af te maken of over de opdrachten voor het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM). En dat terwijl kanselier Merkel op de vraag wat er in Europa moet gebeuren altijd onmiddellijk riep: er moet een bankenunie komen.”

Dijsselbloem pleitte opnieuw voor een bredere opdracht voor het ESM. Het mechanisme moet een Europees Monetair Fonds worden, dat individuele landen in geval van problemen kan helpen. Het ESM heeft daar ervaring mee, meende Dijsselbloem, en kan bovendien ook voorfinancieren als banken in de problemen komen. “Nu kan het ESM alleen in actie komen als er een steunprogramma is ontworpen voor een land, maar het lijkt me dat het ESM ook moet kunnen helpen als een euroland voor economische hervormingen geld nodig heeft.”

