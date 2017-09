Dijsselbloem en Moscovici botsen over de vraag: 'Wat is democratie?'

De allergrootste vrienden waren het toch al nooit, al zijn ze allebei van sociaal-democratischen huize. Maar eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en Eurocommissaris Pierre Moscovici kunnen hun meningsverschillen over democratie in de eurozone de laatste tijd niet meer binnenskamers houden.

"We zijn het principieel oneens", zei Dijsselbloem vanmorgen voorafgaand aan de eurogroep-bijeenkomst in Tallinn, hoofdstad van huidig EU-voorzitter Estland. Hij nam daar met kracht stelling tegen opmerkingen van Moscovici over het 'democratische schandaal' dat de eurogroep in diens ogen is.

De uitlatingen van Moscovici zijn niet gepast Jeroen Dijsselbloem

De eurogroep is het informele, maar machtige forum voor de negentien ministers van financiën van de eurolanden. Moscovici (verantwoordelijk voor financiële en economische zaken) uitte zijn stevige kritiek begin deze maand tijdens een paneldiscussie in Italië, waar Dijsselbloem ook bij was. De kloof die daar tussen beide heren ontstond, gaat diep.

Leiderschap, debat en toezicht "Het gaat mij om de vraag: wat is democratie?", lichtte de Franse oud-minister in Tallinn toe. "Daarin heb je leiderschap, debat en toezicht. Ik moet zeggen dat hiervan geen sprake is in de eurogroep." Tijdens vooroverleg in de Tweede Kamer schoot Dijsselbloem woensdag al uit zijn slof. "De uitlatingen van Moscovici zijn niet gepast. Hij is al heel lang lid van de eurogroep, eerst als minister, nu als commissaris. Ik heb er de afgelopen jaren alles aan gedaan om de eurogroep transparanter te maken. Dus om dan zó hard uit te halen naar de eurogroep… ik zou zeggen dat enige zelfreflectie hier op z'n plaats is. Het is mij niet bekend dat de Europese Commissie openbare vergaderingen houdt of haar notulen publiceert." De aanwezige Tweede Kamerleden misten een kans voor open doel om Dijsselbloem te wijzen op de onjuistheid van die laatste opmerking, want de ironie wil dat de Europese Commissie sinds jaar en dag uitgebreide notulen van haar vergaderingen openbaar maakt, in tegenstelling tot de eurogroep. "Dan moet ik die opmerking intrekken", aldus de demissionaire PvdA-minister vandaag deemoedig in Estland. "Blijft staan dat ik de woordkeus van de commissaris niet correct vond, gezien zijn eigen rol en betrokkenheid bij de eurogroep." Het meningsverschil draait vooral om de opvatting van onder anderen Moscovici dat politieke processen die buiten de alomvattende EU-methode omgaan, zoals de eurogroep, minder democratisch zijn dan de besluitvorming waarbij ook het Europees Parlement is betrokken. "Ik ben het daar gewoon niet mee eens", zegt Dijsselbloem. "De eurogroep als intergouvernementeel gezelschap functioneert goed. Zulk soort samenwerking doen we op veel terreinen, onder parlementaire controle. Denk ook aan de Schengen-zone of samenwerking op defensie-gebied. Zeker in het Nederlandse parlement wordt veel tijd besteed aan de eurozone."

