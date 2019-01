Dijkhoff zet klimaatoverleg onder druk

Premier Mark Rutte hield begin december op de klimaattop in Katowice een vurig pleidooi voor klimaatmaatregelen. Maar laat niemand denken dat zijn VVD een groene partij is geworden. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff brengt de partij weer in balans: hij wil niet alle maatregelen van het concept-klimaatakkoord uitvoeren, zei hij vandaag in De Telegraaf. Hij wil eerst kijken of de burger dat wel kan betalen.

In het interview haalt Dijkhoff uit naar D66 en ChristenUnie, die in zijn ogen ‘een lichtend voorbeeld’ van Nederland willen maken. “Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak met één procent. Rob Jetten (D66) is dat nu ook aan het doen. Hij is aan het drammen, ja.” D66-fractievoorzitter Jetten liet vanochtend weten dat hij de uitlatingen van Dijkhoff ‘niet zo serieus’ neemt en er vanuit gaat dat de VVD zich aan de afspraken houdt. ChristenUnie-leider Gert Jan Segers zei: “Ik gun Dijkhoff zijn oneliner.”

Niet voor niets een ‘concept’

Drie weken geleden bracht het kabinet een ‘ontwerp van een klimaatakkoord’ naar buiten. Dat bevat een reeks potentiële maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is opgesteld in samenspraak met een reeks maatschappelijke organisaties. Het heet niet voor niets een ‘concept-klimaatakkoord’. Premier Rutte zei bij de presentatie dat het moet ‘trechteren’ naar een echt akkoord. Er liggen voorstellen op tafel waaraan nog gesleuteld kan worden voordat het een definitief akkoord wordt. Terwijl D66 suggereert dat dit een mooi begin is en het nog wel wat ambitieuzer kan, speurt de VVD naar mogelijkheden om de maatregelen die er in staan af te zwakken.

Dijkhoff zoekt ook duidelijk aansluiting bij CDA-leider Sybrand Buma. Die waarschuwt al maanden dat er draagvlak bij de burger moet zijn voor klimaatmaatregelen. Hij zei in september in Trouw: “Ik maak me zorgen hoe het klimaatproject in de samenleving valt. Het moet niet zo worden dat de Teslarijder even aan de Opelrijder gaat vertellen hoe hij moet leven. Er wordt soms vergeten dat we deze grote opdracht met z’n állen moeten gaan doen.” De VVD heeft tot nu toe vaak geopperd dat vergroening ook de economie kansen biedt. De liberalen straalden optimisme uit: dit gaan wij fiksen. Dijkhoff neemt nu de rol van Buma even over en trekt aan de handrem: “De burger zal ik nooit laten vallen. Je kunt mensen niet in een Tesla pesten.”

In afwachting van de doorrekening van de voorstellen zit het kabinet in een tussenfase. Waarschijnlijk in maart wordt duidelijk hoe het staat met het milieueffect en de kosten van de plannen. Dan moeten er echt keuzes worden gemaakt. Ondertussen kan Dijkhoff zijn opvatting naar voren brengen, maar de sfeer bederven in de coalitie kan gevaarlijk zijn. De VVD is in ieder geval gebonden aan de afspraken uit het regeerakkoord. Daar staat dat er ‘een ambitieus klimaatbeleid’ moet komen dat de uitstoot van kooldioxide in 2030 in ieder geval met 49 procent vermindert.