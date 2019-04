Dijkhoff wil het roer binnen de VVD omgooien

Dijkhoff is bijvoorbeeld niet gelukkig met de verhoging van het btw-tarief en de hogere energiebelasting. Ook vindt hij dat de grote ondernemingen te veel ruimte hebben gekregen. “Er zijn nu bedrijven die heel veel geld verdienen, maar weinig teruggeven aan de samenleving”, aldus de VVD-voorman die de voorgenomen dividendbelasting een ‘misrekening’ noemt.

Bij las­ten­ver­lich­ting moet je tegen hoge inkomens durven zeggen: je gaat er niet op achteruit, maar we slaan je nu even over

“We moeten kijken naar de lastenverdeling die de middenklasse nú nodig heeft”, zegt Dijkhoff in de krant. “We moeten eerder denken aan de tandartsassistente dan aan de tandarts. Dat betekent ook dat je bij lastenverlichting tegen hoge inkomens moet durven zeggen: je gaat er niet op achteruit, maar we slaan je nu even over.”

Ook wil Dijkhoff de vrijheid van onderwijs aanpakken, omdat die in zijn ogen misbruikt wordt. “Te lang hebben we gezegd: hier heb je de vrijheid van onderwijs, hier heb je de vrijheid van godsdienst; doe er iets leuks mee. Maar als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo’s verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen.”

Dijkhoff presenteert zaterdag het discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’, dat de VVD weer moet laten aansluiten bij de middenklasse en het mkb.

