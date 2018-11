Dijkhoff verrast de VVD met 500 proefballonnen

Het gezondheidsoffensief van het kabinet tegen vlees, vet en alcohol is aan de VVD-leden in Den Bosch niet besteed. In de goedgevulde voormalige veemarkt – nu ‘1931 Congrescentrum’ – houdt de partij van premier en partijleider Mark Rutte zaterdag een ledencongres in festivalvorm met dj’s, bier en frituurwalm, want zaaltjes vol koffieslurpende leden met amendementen op het partijprogramma zijn passé.

Partijcoryfee Annemarie Jorritsma en echtgenoot zijn er al vroeg. Dat Marco Out, de Assense burgemeester die deze week zijn VVD-partijkaart inleverde, het feestje een beetje verpest, vindt zij ‘heel jammer’. “Hij had moeten bellen, en hier de discussie aangaan.” Jorritsma ziet het risico van het regeringspluche. “Als je niet oppast, heb je geen ideeën meer. We verbouwen de winkel, terwijl hij open is. Het is heel goed dat er debat is, dat het af en toe schuurt.”

De grootste partij van Nederland kiest daarom vandaag de vlucht naar voren. Premier Rutte houdt een lofzang op de polder, op gematigdheid in het debat en op ‘doeners’ in plaats van ‘neezeggers’. Geen nieuw verhaal, maar het thuispubliek is enthousiast. ‘Ons mooie land’ met zijn goede zorg, uitstekende pensioenstelsel en mooie tradities is “fragiel bezit, een vaasje dat kapot kan vallen”, aldus Rutte. Daar moeten we goed voor zorgen. Hij heeft goede hoop dat ze alsnog tot een pensioenakkoord komen, al kondigt de FNV net vandaag acties aan. Hier spreekt een premier die de polder bij elkaar wil houden.

De VVD regeert nu ruim acht jaar. Dan ligt sleetsheid op de loer, metaalmoeheid misschien, al zijn er nog geen zichtbare barsten. Natuurlijk, er waren die paar affaires rond partijleden, excuses van bewindslieden en de lijdensweg van de dividendtax. Er zijn geruchten over Rutte, die naar Brussel zou willen, en er is iedere maand wel een proefballonnetje van fractievoorzitter Dijkhoff. De regeringspraktijk is weerbarstig: na ruim een jaar Rutte III ligt er weliswaar een klimaatakkoord, maar nog geen pensioenakkoord. Donkere wolken hangen boven het debat over het kinderpardon, migratie en de kosten van de energieomslag.

Opgevangen in het voorbijgaan: “Wat loop jij hier een beetje te blokhuizen?” Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) gaat over de tong vanwege zijn preventieakkoord, in de roezemoezende massa tussen de hamburgercaravan op het foodcourt en de boksring in de lounge, waar kleine glaasjes perzikcider op de tafels de sfeerlichten weerkaatsen.

Lastige discussies

Maar de fractievoorzitter schuwt lastige discussies in eigen huis niet. Voor het hoofdpodium heeft hij niet het makkelijkste onderwerp gekozen. Duurzaamheid ligt gevoelig in de VVD. Dat blijkt al uit de vragen waarmee Dijkhoff wordt bestookt vanuit de zaal. Ingeleid door komiek Steven Brunswijk – nu te zien in het tv-programma ‘Expeditie Robinson’ – vertelt Dijkhoff hoe hij wil voorkomen “dat Expeditie Robinson straks op onze Wadden kan worden opgenomen, in plaats van op een tropisch eiland”. Kernenergie moet daarin een rol spelen, betoogt hij. Klimaatsceptici en mensen die het gas niet snel kwijt willen melden zich bij de microfoon, terwijl een groot deel van de zaal ongegeneerd doorgaat met luidruchtig netwerken.

“Volgt u mij zo even naar buiten?” Dijkhoff krijgt de zaal in een mum van tijd leeg. Buiten zien de kleumende congresgangers zo’n vijfhonderd blauwe ‘proefballonnetjes’ de lucht ingaan. Gelukkig voor de VVD is Den Bosch een van de gemeenten die nog niet zijn overgegaan tot een verbod van het oplaten van milieuvervuilende ballonnen.

Zelf­voor­zie­nend zijn is voor mij onderdeel van het liberale gedachtengoed Johan Kristelijn, VVD-lid

Aan de touwtjes hangen briefjes met ideeën, die de leden eerder op de dag hebben ingevuld. Zo ook Willem van Katwijk, die een pardon wenst voor alle kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven. Willem is met deze wens, gedeeld door coalitiepartners D66 en ChristenUnie, in de minderheid in het congrescentrum. Al zou Corine van Overdijk “niet graag in de schoenen van staatssecretaris Mark Harbers staan”, vanwege de taaie asielkwesties. In Oirschot, waar Van Overdijk VVD-fractievoorzitter is, staat een kinderpardonmotie voor volgende maand op de raadsagenda. “Of we voor stemmen, is nog geen gelopen race”, zegt ze.

Voor de huidige coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie gaan in Den Bosch niet alle handen op elkaar. De partij mag dan de meeste zetels hebben, toch heb je een in een coalitie van vier maar voor 25 procent een eigen geluid. Dat vindt Johan Kristelijn, ondernemer uit Goes en VVD-lid “zolang ik mag stemmen”. De ChristenUnie is hem veel te links. En D66, nou, het moet wel altijd in hun eigen straatje passen. Dat straalt allemaal af op de VVD. Nee, zijn coalitie is het niet.

De bewondering voor Rutte blijft. Die is ‘superlenig’, de mislukking van het pensioenakkoord mag hem niet aangewreven worden. Ook minister van buitenlandse zaken Stef Blok vindt Kristelijn goed werk verrichten. Die zegt wat hij denkt, ook al moest hij er excuses voor aanbieden. Wat hij graag anders zou zien? Hij is ondernemer en verhuurt panden, en de regering mag wel harder zijn in het afdwingen van duurzaam bouwen. Waarom staan bijvoorbeeld niet alle nieuwbouwdaken noord-zuid? “Ik heb zelf al elf jaar een warmtepomp en zonnepanelen. Zelfvoorzienend zijn is voor mij onderdeel van het liberale gedachtengoed.”