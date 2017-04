Dienstplicht-nieuwe-stijl is al snel dwangarbeid

De dienstplicht is terug van weggeweest. Vanwege de gespannen relatie met Rusland riepen Zweden en Litouwen de afgelopen jaren opnieuw jongeren onder de wapenen. In Nederland wil het CDA dat die zes maanden aan de slag gaan bij de krijgsmacht, politie, zorginstellingen of in het onderwijs. Zo leren 'mensen uit alle lagen van de bevolking samenwerken voor een maatschappelijk doel'. De ChristenUnie wil om die reden een puur sociale dienstplicht. Hoewel het CDA aan tafel zit bij de formatiebesprekingen, is het plan in Nederland bijna onrealiseerbaar.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt dwangarbeid. Een overheid mag burgers geen maandenlange corveedienst opleggen. Dat verplichte arbeid de maatschappelijke cohesie bevordert, is geen reden daarvan af te wijken. Het mensenrechtenverdrag is begin jaren vijftig juist opgesteld om individuen te beschermen tegen staten die met zulke argumenten dwangmaatregelen rechtvaardigden.

Katoenoogst

Ook een langdurige 'maatschappelijke stage' als verplicht onderdeel op middelbare scholen is niet toegestaan. De arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties beschuldigde Oezbekistan in het verleden regelmatig van dwangarbeid omdat studenten, scholieren en ambtenaren gedwongen moesten helpen bij de katoenoogst.

De enige uitzondering op het dwangarbeidverbod is militaire dienst. Dan is het ook mogelijk dat gewetensbezwaarden een alternatieve sociale taak vervullen. Een plan waarbij iedereen iets voor de maatschappij doet is daarmee onmogelijk. Mensen die fysiek afgekeurd worden voor militaire dienst, kunnen niet tot vervangende dienstplicht worden gedwongen.

De militaire component maakt het plan duur. Er moeten bijvoorbeeld kazernes en oefenterreinen gebouwd worden. Het CDA gaat ervan uit dat het 500 miljoen euro per jaar kost als in 2021 40.000 van de 200.000 achttienjarige mannen en vrouwen in dienst gaan. Een systeem dat een groter deel van de maatschappij er bij betrekt, kost nog meer geld.

Die investering levert geen inzetbare militairen op. 'Dat gaan we inderdaad niet doen,' schrijft de website van het CDA over de vraag of de 'raddraaiers' die via dienstplicht in het gareel gebracht worden met een wapen leren omgaan.

De partij rekent erop dat 60 procent van de jongeren uiteindelijk kiest voor een vervangende maatschappelijke dienstplicht. In Duitsland, waar tot 2011 een dienstplicht gold, zeiden veel jongeren inderdaad dat ze gewetensbezwaard waren omdat ze liever sociaal werk deden. Maar in Noorwegen willen juist meer mensen in militaire dienst dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.