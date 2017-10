Deze discrete volkenrecht-experts voorzien Catalonië van juridische munitie

Bent u leider van een minderheid en koestert u separatistische ambities? Overweegt u om een staatsverband op te blazen? Dan zou u kunnen bellen met het internationale juristencollectief PILPG, dat onder meer is gespecialiseerd in het ontmantelen van staten. "Wij werken het liefst voor groepen die onterecht met 10-0 achterstaan, omdat ze moeten opboksen tegen een veel machtiger staat", vertelt Marieke de Hoon, directeur van de Nederlandse vestiging van PILPG. "Wij helpen hen met juridische argumenten."

Zo heeft De Hoons Amerikaanse collega Paul Williams net, samen met drie anderen en op verzoek van de Catalaanse regioregering, een kloek rapport geproduceerd waarin de separatisten worden voorzien van juridische munitie voor hun machtsstrijd met de Spaanse regering.

"Het Catalaanse referendum is een legale manier om tot een gezonde politieke oplossing te komen", tweette de Amerikaanse jurist daar vorige week over. En zelf staat De Hoon op dit moment separatisten bij in het Engelstalige westen van Kameroen, die afgelopen zondag probeerden hun onafhankelijkheid uit te roepen. "Onrecht drijft onze organisatie", legt De Hoon uit. "We willen onze skills gebruiken om de underdogs in de wereld te helpen. Ik vind dat fijner dan een rijk bedrijf op de Zuidas nog rijker maken."

Williams en De Hoon zijn samen met de Amerikaanse jurist Michael Scharf de drijvende krachten achter de Public International Law & Policy Group (PILPG). Het juristencollectief, dat ruim twintig jaar geleden werd opgezet, heeft kantoren in Washington en Den Haag, en beschikt over enkele tientallen vaste medewerkers, plus nog eens tientallen vrijwilligers. De organisatie heeft de afgelopen jaren subsidies ontvangen van onder meer de Nederlandse overheid en andere westerse regeringen.

De PILPG'ers werken pro deo en houden zich in de hele wereld, van Sierra Leone tot Somalië en van Turkije tot Oost-Timor, bezig met volkenrechtelijke kwesties. De juristen helpen bijvoorbeeld bij onderzoeken naar oorlogsmisdaden, ze steunen partijen in vredesonderhandelingen en ze assisteren bij het opbouwen van staten. En ze ondersteunen geregeld afscheidingsbewegingen.

Zo speelde PILPG een adviserende rol toen Curaçao en Sint-Maarten aparte landen werden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het collectief stond ook de regering van Montenegro bij, toen dat zich losmaakte van Servië. En het steunde de machthebbers in Kosovo, toen die provincie zich na een bloedige bevrijdingsoorlog afscheidde van Servië. "Wij zijn nadrukkelijk partijdig", zegt De Hoon, die ook als docent aan de Vrij Universiteit in Amsterdam werkt. "We opereren als echte advocaten en staan één kant bij."

Meer aandacht voor mensenrechten

Marieke de Hoon en haar collega's maken deel uit van een ontwikkeling die al een halve eeuw gaande is in de internationale rechtsorde. Want van oudsher is eerbied voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van staten een van de hoekstenen van het internationale recht. Maar sinds de jaren zestig komt er steeds meer aandacht voor mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van volken. Tot vreugde van onderdrukte groepen.

"Wij zijn ontzettend blij met de steun van Marieke", zegt Michael Ayong, de vertegenwoordiger in Nederland van de zelf uitgeroepen regering-in-ballingschap van het opstandige westen van Kameroen. "We weten al wel dat we voor een rechtvaardige zaak strijden, maar Marieke voorziet ons van juridische argumenten. Dat sterkt ons enorm in onze overtuiging dat we gelijk hebben."

Maar de PILPG-juristen, die bij voorkeur op de achtergrond werken, begeven zich hierbij soms wel in een juridisch en politiek mijnenveld. Want het internationale recht is niet erg helder over het zelfbeschikkingsrecht van volken. In de praktijk zijn de zaken vaak zwaar politiek geladen, en spanningen of zelfs geweld liggen veelal op de loer.

We leveren alleen maar argumenten, en we dringen altijd aan op een vreedzame aanpak Marieke de Hoon

Bovendien loop het lang niet altijd goed af. Zo is Kosovo, negen jaar nadat de provincie met hulp van PILPG zijn onafhankelijkheid uitriep, nog altijd nauwelijks een levensvatbare staat, met welig tierende georganiseerde misdaad en een kwakkelende economie. Zuid-Soedan, dat zich in 2011 afscheidde van het noorden, is het toneel geworden van bloedige etnische strijd. En in het westen van Kameroen, waar De Hoon separatisten helpt, leidden betogingen voor onafhankelijkheid zondag tot keihard optreden van veiligheidstroepen, waarbij zeker acht doden vielen.

Ook de afloop van het politieke pokerspel in Catalonië is vooralsnog ongewis. "Wij halen mensen nooit over om onafhankelijk te worden", benadrukt De Hoon. "We leveren alleen maar argumenten, en we dringen altijd aan op een vreedzame aanpak." Haar collega Williams doet dat volgens haar ook in Catalonië. "Dat het nu zo uit de hand loopt, is vooral te wijten aan het harde, legalistische optreden van premier Rajoy. En de Europese Unie laat het ook weer eens helemaal afweten. De EU zou kunnen bemiddelen, maar zij kijkt weg. Heel laf vind ik dat."