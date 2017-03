Deze verkiezingsmythen zijn dus niet waar

“Waarom zou Geert Wilders de afspiegeling van de Tweede Kamer niet in twijfel mogen trekken?”, vragen de politicologen Wouter Schakel en Armèn Hakhverdian zich af. Ze schreven het boek ‘Nepparlement’ en begeven zich daarmee in een golf van onderzoeken naar het politieke bedrijf die allemaal, heel opportuun, vlak voor de verkiezingen verschijnen.

Drie onderzoeken hebben gemeen dat ze korte metten maken met dingen die tot voor kort voor waar werden aangenomen. Behalve Hakhverdian en Schakel, die zich tegen het gebruik om alleen hoogopgeleiden op kieslijsten te zetten keren, verscheen drie weken geleden de dissertatie van Sjoerd Stolwijk die het denken over peilingen veranderde. Waar tot dan toe werd aangenomen dat peilingen op zichzelf effect hebben op de verkiezingsuitslag, ontkent Stolwijk dat.

Tenslotte kon Birte Schohaus van de Groningse universiteit geen enkel bewijs vinden voor de gedachte dat linkse televisiejournalisten linkse politici ruim baan geven.

Prima, al die hoogopgeleiden in het parlement

Hij is een soort bekeerling. Toen de Amsterdamse politicoloog Armèn Hakhverdian een paar jaar terug het boek ‘Diplomademocratie’ las, riep hij: ‘Flauwekul!’. Wat hem betreft was het geen enkel probleem dat de volksvertegenwoordiging in Nederland hoogopgeleid is, zo lang ze maar alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigen. “Wat is er mis met hoogopgeleiden aan de macht?”, dacht hij. Maar nu hij zich heeft verdiept in de opvattingen van lageropgeleide mensen, moet hij zeggen: er is inderdaad een probleem.

Eigen onderzoek toonde hem dat de politieke opvattingen van Kamerleden, en in mindere mate die van raadsleden, nagenoeg perfect overeenkomen met de opvattingen van hogeropgeleide, rijkere Nederlanders. Die vinden over allerlei belangrijke onderwerpen iets anders dan lageropgeleiden.

Een aanzienlijk deel van de mensen met een lagere of middelbare opleiding heeft een volstrekt ander idee dan politici over integratie en inkomensverschillen. Een derde van de laagopgeleiden windt zich veel meer op over te grote inkomensverschillen dan politici doen. Ook op het gebied van criminaliteitsbestrijding zijn er grote verschillen: politici zijn milder dan een groot deel van de mensen die ze vertegenwoordigen.

“Er zijn steeds klachten over de lage participatiegraad van lageropgeleiden. Maar in feite zeggen politici ook tegen hen: Bemoei je er niet mee, wij weten het beter.” Hakverdian ziet parallellen met een eeuw geleden, toen op dezelfde manier werd gepraat over de vraag of vrouwen zouden mogen stemmen.

Hakhverdian en zijn mede-auteur Wouter Schakel gaan er stevig in. In hun boek schrijven ze: “De vanzelfsprekendheid waarmee hogeropgeleide, welgestelde burgers zich het ambt van volksvertegenwoordiger hebben toegeëigend, is wat ons betreft toe aan herziening. Het begrenzen van inspraak en politieke participatie van groepen die er toch al toe neigen zich afzijdig te houden van de politiek, leidt alleen maar tot verdere vervreemding, marginalisering, onderdrukking en in het ergste geval tot uitbuiting van deze groepen.”

Feitelijk is er geen enkele partij wiens standpunten overeenkomen met de mening van de laagopgeleide kiezer. De SP verschilt op het gebied van integratie, de PVV heeft op sociaal-economisch terrein andere opvattingen. “Jacques Monasch deed een poging, met zijn Nieuwe Wegen. Maar standpunten alleen is niet genoeg. Je moet ze ook nog bij de kiezer kunnen brengen”, zegt Hakverdian.

Hij omschrijft de keuzemogelijkheden voor de mensen die alleen middelbare school deden ‘als een markt waar de klant nauwelijks invloed heeft op het aanbod’.

Dus ja, Wilders had een punt toen hij het had over een ‘nepparlement’. “Maar verder niet. Zijn oplossingen zijn volstrekt ongrondwettelijk”, zegt Hakhverdian.