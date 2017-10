Deze plannen van het nieuwe kabinet lekten al uit

Hoewel er in politiek Den Haag lange tijd is gedweept met de Carrington-doctrine, heeft dit leerstuk hier geen school gemaakt. Gelukkig maar, want deze doctrine, die inhoudt dat een minister terstond aftreedt na ernstig ambtelijk falen onder zijn of haar verantwoordelijkheid, geeft te gemakkelijk toe aan de reflex voor gemaakte fouten een zondebok te zoeken.