Deze Indiase jongeren stemmen niet op de ‘sterke’ premier Modi

“De huidige regering is heel erg betrokken bij de jeugd”, zegt de 21-jarige Rajeshwar Kant Dubey. Hij is een van de 84 miljoen Indiërs tussen de 18 en 23 die voor het eerst mogen stemmen in de Indiase parlementsverkiezingen die deze weken plaatsvinden. In 2014 had deze leeftijdsgroep het grootste aandeel kiezers voor de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP van premier Narendra Modi. Ook nu voelen veel jongeren zich aangetrokken tot Modi’s imago van de sterke, daadkrachtige leider.

Maar op de linksgeoriënteerde Jawaharlal­­ Nehru Universiteit (JNU) in New Delhi is Dubey, die Russisch studeert en diplomaat hoopt te worden, een uitzondering. Tijdens een discussie op de groene en rotsachtige campus in het zuiden van de Indiase hoofdstad is hij de enige met vertrouwen in Modi en zijn partij.

De mate van werkloosheid is in India een betwist onderwerp. Publicatie van een gepland overheidsrapport wordt al maandenlang uitgesteld, maar volgens gelekte cijfers die de krant Business Standard publiceerde is de werkloosheid in 45 jaar niet zo hoog geweest als nu. Er is incidenteel bewijs; de miljoenen sollicitaties die de Indiase Spoorwegen vorig jaar kregen bijvoorbeeld, inclusief die van kandidaten met masterdiploma’s, voor banen met enkel de middelbare school als vereiste.

“In 2014 was ik hoopvol”, geeft Mohammed Alam Husain, een student Spaans uit de relatief arme deelstaat Bihar, toe. “Modi beloofde de jeugd in zijn toespraken en programma miljoenen nieuwe banen per jaar. Maar waar zijn die banen? Veel jongeren kunnen moeilijk wat vinden, ook met een diploma.” Dit is ook zo in het hoger onderwijs, zegt Chandni Mehta, een studente politicologie die een academische carrière ambieert. “Het budget voor hoger onderwijs wordt steeds lager.”

Zijn ouders zijn boeren, zegt Dubey, die uit de plaats Gorakhpur in Uttar Pradesh komt. Dat is ook de woonplaats van de eerste minister van die deelstaat, de radicale hindoepriester Yogi Adityanath van Modi’s partij BJP. “Er is veel verbeterd als het gaat om de basisvoorzieningen voor mensen. Neem gas om op te koken. Ik stond daar als tiener nog urenlang voor in de rij, vanaf vier uur in de ochtend. Nu is het veel makkelijker verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de kunstmest die mijn ouders gebruiken. Dit zijn de dingen die er echt toe doen.”

De jongeren zitten aan een tafeltje bij een van de vele simpele zogenoemde dhaba’s op de campus, kraampjes waar chai (thee met veel melk) en snacks worden verkocht. JNU is een door de overheid gesubsidieerde universiteit, waar jongeren uit alle regio’s en economische achtergronden samenkomen om te studeren. Zoals op veel Indiase universiteiten is de studentenpolitiek alom aanwezig, met muurschilderingen over het proletariaat en posters waarop protesten en hongerstakingen worden aangekondigd.

Hindoe of moslim?

Tabish Khan (20), die ook uit Gorakhpur komt, denkt hier anders over. “Ik wil vooral een vredig leven”, zegt hij, en legt uit dat in zijn ervaring het dagelijks leven gepolariseerd is onder de hindoe-nationalistische regering van Modi en Adityanath. “Mijn zusje van tien krijgt op school de vraag of ze hindoe of moslim is, en of ze Modi steunt of niet.”

Dubey reageert: “Jongeren zijn zich gewoon meer bewust van de overheid nu. Omdat de regering niet langer als nutteloos wordt gezien, en zichtbaarder is via sociale media.”

Een aanhanger van de Bhartya Janta Party (BJP) met een poster van premier Narendra Modi. © EPA

Maar op Dubey na knikken de andere studenten in het gezelschap. Zij zijn van plan om zondag, wanneer New Delhi in de zesde stemronde aan de beurt is, in ieder geval niet voor de BJP te stemmen. “Er is in ons land nooit zo veel strijd tussen mensen van verschillende kasten en religies geweest”, zegt Farooq Alam, een studiegenoot van Dubey.

Of Modi’s grootste rivaal, Rahul Gandhi van de Congrespartij, wel voor de door alle partijen beloofde banen gaat zorgen, durft niemand te zeggen. Volgens Vishnu Prazad, die mensenrechten studeert, doet dat er niet toe. “Er staat meer op het spel. Wij jongeren moeten wijs stemmen, voor een seculiere regering. Zodat de harmonie in het land bewaard blijft, en alle stemmen worden gehoord.”