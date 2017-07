Desi Bouterse stevent af op een clash met de rechterlijke macht

President Desi Bouterse van Suriname stevent af op een clash met de rechterlijke macht. Bijna twee weken nadat hij in de krijgsraad twintig jaar cel tegen zich hoorde eisen als hoofdverdachte van de Decembermoorden van 1982, heeft het staatshoofd het vertrouwen opgezegd in procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Dat meldt nieuwssite Starnieuws.

Panday staat aan het hoofd van het Openbaar Ministerie (OM) van Suriname, en kreeg vorig jaar van Bouterse het bevel de vervolging in het Decembermoordenproces te staken. Nadat het Hof van Justitie dat bevel niet toepasbaar had verklaard, kwam de aanklager van de krijgsraad eind juni alsnog met de maximumeis tegen de voormalige legerleider.

Na dagenlange beraadslagingen met zijn topadviseurs, ontbood Bouterse vrijdag de procureur-generaal op zijn kantoor. Die kreeg te horen dat hij maar beter zelf kan opstappen, voor er een presidentiële resolutie volgt waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd. Een maatregel die de Surinaamse grondwet maar in enkele gevallen toelaat, bijvoorbeeld bij 'ernstig wangedrag'.

Dieptepunt

Enkele leden van oppositiepartij VHP noemden gisteren op de radio de nieuwe zet van Bouterse een 'intriest dieptepunt', die 'het begin van een onrustige periode dreigt in te luiden'. Panday wilde niet reageren, volgens ingewijden omdat hij nog nadenkt over de vraag of hij de clash met Bouterse aangaat, of toch maar 'vrijwillig' opstapt. De gevolgen van zijn eventuele vertrek voor het verdere verloop van het proces zijn onduidelijk.

Aangezien de strafeis van twintig jaar al op tafel ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat het proces stopgezet zal worden. Wel is deze openlijke aanval op de rechterlijke macht opnieuw een bewijs dat Bouterse bereid is tot het uiterste te gaan, en kan dit worden gezien als een poging tot intimidatie van de rechters van de krijgsraad.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat Bouterse alles in het werk zal stellen om een veroordeling als meervoudig moordenaar te ontlopen. Zo zei zijn advocaat op de staatstelevisie vorige week al dat de aanklager van de krijgsraad een tuchtstraf verdient. En zaterdagavond, toen de partij van Bouterse haar dertigjarig bestaan vierde, waarschuwde hij het OM 'voorzichtig' te zijn.

Overigens was het Bouterse zelf die Roy Baidjnath Panday in maart 2016 benoemde. Toen beloofde het Surinaamse staatshoofd de procureur-generaal dat hij altijd op de regering zou kunnen rekenen.