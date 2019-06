Dertig jaar cel geëist tegen ex-minister Curaçao voor moord op tegenstander

Met de strafeis van dertig jaar tegen de voormalige minister van financiën George Jamaloodin treedt het openbaar ministerie op Curaçao opnieuw hard op tegen een lid van de politieke partij MFK. Die wist na de verworven autonomie in 2010 de politiek te combineren met de georganiseerde misdaad op het eiland.

Volgens justitie heeft Jamaloodin (51) in 2013 de opdracht gegeven voor de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels, en financierde hij deze ook. Hij betaalde volgens justitie een half miljoen euro. Wiels, leider van de partij Pueblo Soberano, werd op 5 mei van dat jaar op het strand Marie Pampoen met tien schoten gedood. Hoewel hij doorgaans streng werd beveiligd, wisten de daders dat hij op deze zondag alleen naar het strand ging.

Eerder al werd de Curaçaoënaar Burney F. veroordeeld voor 26 jaar voor het regelen van een moordenaar in opdracht van Jamaloodin. In 2014 is ook de daadwerkelijke schutter Elvis K. (‘Monster’) veroordeeld tot levenslang voor verschillende moorden, waaronder die op Wiels.

Bewijs uit sms-verkeer

Justitie stelt dat Jamaloodin de intellectuele dader van de moord is. Hij kon lange tijd uit handen van justitie blijven door naar Venezuela te vluchten, waar hij een luxe leven leidde. Tot hij in 2017 jaar werd uitgeleverd.

De partij van Wiels en die van Jamaloodin waren in de periode van de moord in een heftige strijd verwikkeld over de gokindustrie. Wiels wilde die hard aanpakken, Jamaloodin en ook zijn MFK-premier Gerrit Schotte deden daar juist zaken mee, en financierden hun partij ook met giften van criminelen die daarin opereerden. Schotte is daarvoor inmiddels onherroepelijk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor corruptie en witwassen en zit achter tralies.

Schottes naam viel in dit proces opnieuw, al is hij geen verdachte, benadrukte officier van justitie Gert Rip. Justitie heeft het bewijs tegen Jamaloodin opgebouwd uit fragmenten van allerlei sms-verkeer ten tijden van de moord. Jamaloodin ontkent elke betrokkenheid in de zaak. Hij bekende bij de aanvang van het proces wél plotseling dat hij tweehonderdduizend euro achterover heeft gedrukt die waren bedoeld voor de aanleg van een sportveld. Die verstopte hij bij een bank in Letland, en financierde daar later zijn luxe leven van. Dit misbruik van overheidssubsidies en valsheid in geschrifte is meegenomen in de strafeis.

De rechtbank doet over drie weken uitspraak.