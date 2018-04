Denk staat in de beste Nederlandse traditie

Het kan wel even duren. De SGP heeft er honderd jaar over gedaan om zich te ontwikkelen van een orthodox-gereformeerde getuigenispartij in de marge tot een partij die vol overtuiging meedoet in het machtscentrum van de Nederlandse politiek. 'Tegendraads en constructief', zoals haar voorman Kees van der Staaij twee jaar terug in deze krant zei.

Lees verder na de advertentie

De gezagvolle positie die de kleine, maar stabiele partij in het spectrum heeft verworven is in mijn ogen mede te danken aan haar permanente aanwezigheid in het parlement vanaf 1922, toen zij voor het eerst een zetel veroverde. De SGP dankte die stem aan het evenredigheidsstelsel, dat vier jaar eerder werd ingevoerd.

Daarmee is een van de minst belichte voordelen van ons stelsel aangegeven: de integrerende werking. Het biedt partijen een podium; tegelijk draagt de veelheid van overtuigingen, hartstochten en opvattingen bij aan de ontwikkeling van een democratisch ethos. Zo werden socialisten na 1918 geleidelijk sociaal-democraten en confessionelen christen-democraten.

Vooral de oude volkspartijen CDA en PvdA hebben onder deze ge­lijk­heids­drang zwaar te lijden gehad

Vaak wordt gezegd dat het stelsel de verzuiling institutionaliseerde, maar misschien was het integrerende effect wel sterker. Bij de mannenbroeders van de SGP is dit proces heel langzaam verlopen, maar ook zij heeft zich ontwikkeld van een systeemvijandige (theocratische) partij tot een overtuigde deelgenoot van de parlementaire democratie.

We horen erbij Op hun beurt geven partijen die in de volksvertegenwoordiging aanwezig zijn, hun kiezers het gevoel 'we horen erbij'. Ons vaak gesmade bestel werkt, anders gezegd, als een stille kracht in de opbouw van een democratische samenleving. Dat kan degenen die door de opkomst van migrantenpartijen in de Kamer en de gemeenteraden de schrik om het hart is geslagen, wellicht gerust stellen. Het kan hen die voor vergrovende vormen van directe democratie zijn te denken geven. Intrigerend blijft waaróm er migrantenpartijen zijn opgekomen. De voornaamste oorzaak lijkt me de omslag in het integratiebeleid, van integratie met behoud van eigen identiteit tot assimilatie, aanpassing aan de heersende Nederlandse cultuur, in Duitsland de Leitkultur genoemd. Deze drang naar gelijkvormigheid, nota bene voor het eerst bepleit door een liberaal (Bolkestein), heeft de afgelopen decennia verscheurende effecten gehad op het politieke krachtenveld. Vooral de oude volkspartijen CDA en PvdA hebben onder deze gelijkheidsdrang, politiek belichaamd door harde emancipatieliberalen en populisten, zwaar te lijden gehad. Zij waren niet bij machte hun verbindende en integrerende rol tussen geloven en klassen te blijven spelen. Door gebrek aan ferm leiderschap werden zij speelbal van de polariserende krachten. Ook de SGP moest er in dit krachtenspel aan geloven. Uitgemaakt voor 'Hollandse taliban' werd zij met behulp van de rechter in het gelid van de Leitkultur gezet: ze mocht haar tegendraadse vrouwenstandpunt nog wel uitdragen, maar niet langer in de praktijk brengen.