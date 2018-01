Denk-leider Kuzu: Wij schrijven al aan het lijstje met Rotterdamse wethouderskandidaten

Samen met bijna tweehonderd sympathisanten leverde hij zijn lijsttrekker Stephan van Baarle zondag af bij het Rotterdamse stadhuis. Denk-leider Tunahan Kuzu (36) meent dat zijn politieke migrantenbeweging op 21 maart de grootste partij kan worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in de tweede stad van Nederland, tevens zijn woonplaats. “Wij doorbreken de negativiteit van Leefbaar.”

Denk doet mee in veertien gemeenten, maar Rotterdam beschouwt u als de electorale hoofdprijs. Waarom?

“Rotterdam is een wereldstad, die bovendien geldt als de politiek-bestuurlijke proeftuin van Nederland. Hier gebeurt het, dit is dé arena van de landelijke politiek. Het is ook een stad waar inmiddels zo’n 54 procent van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Ik zie veel sociale uitdagingen als ik door mijn stad loop. Vooral in oude stadswijken als Feijenoord en Charlois, waar de armoede groot is. Voorheen zorgde opleidingsniveau voor een scheidslijn in de samenleving, nu zijn dat steeds vaker afkomst en religie. Die tendens moeten we stoppen.”