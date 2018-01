Denk kiest voor Van Baarle als lijsttrekker in Rotterdam

Van Baarle is een geboren Rotterdammer en zoon van een Turkse vader en Nederlandse moeder. Hij stond vorig jaar vijfde op kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Denk behaalde toen drie zetels. Van Baarle is als beleidsmedewerker al sinds de oprichting verbonden aan de partij, die ontstond nadat de Groep Kuzu/Öztürk zich in het najaar van 2014 had afgesplitst van de PvdA.

Rotterdam, een stad met een grote culturele diversiteit, is een van de veertien Nederlandse gemeenten waar Denk op 21 maart meedoet aan de raadsverkiezingen. De partij heeft hoge verwachtingen, ondanks het feit dat Rotterdam met Nida (twee zetels) al een lokale islamitisch geïnspireerde partij heeft.

Grootste partij

Bij de Kamerverkiezingen van vorig voorjaar eindigde Denk (7,9 procent van de stemmen) in Rotterdam boven 'moederpartij' PvdA (6,4 procent). In enkele wijken in Delfshaven en Feijenoord groeide de nieuwkomer zelfs uit tot de grootste partij. Het hoofdkantoor van Denk is sinds begin 2016 gevestigd in Rotterdam-Noord. De stad is ook de woonplaats van partijleider Tunahan Kuzu.

Van Baarle was voorzitter van de programmacommissie van Denk en had dus een grote stem in het verkiezingsprogramma. Hij is tevens directeur van het wetenschappelijk instituut van de partij, genaamd Statera. In zijn publieke optredens hamerde hij al meermalen op ‘gelijke kansen voor iedereen’.

Behalve een liefde voor politiek koestert Van Baarle warme gevoelens voor voetbalclub Feyenoord en staat hij bekend als fan van de Duitse metalband Rammstein. Hij beschikt over een onmiskenbare Rotterdamse tongval.