Denk en Sylvana Simons tekenen vrede

Denk eiste aanvankelijk 62.000 euro van Simons omdat ze zich niet aan haar opzegtermijn zou hebben gehouden en haar geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden door zich negatief uit te laten over Denk. De rechter in Amsterdam bepaalde in april echter dat Simons geen schadevergoeding hoeft te betalen aan Denk.

Het ontslag op staande voet van Simons, afgelopen winter door Denk, was volgens de rechter ook niet rechtsgeldig. Daarom moest de stichting Simons een vergoeding van een kleine 5000 euro aan salaris en enkele toeslagen betalen.

Denk ziet nu van het aangekondigde hoger beroep af en Simons van de 5000 euro. "Denk en Simons willen deze periode graag afsluiten en zich verder richten op de toekomst", aldus hun gezamenlijke verklaring.

Nog geen nieuwe naam Onder welke naam Sylvana Simons die toekomst tegemoet gaat, is vooralsnog niet bekend. In juni oordeelde de rechter dat ze haar partij niet langer 'Artikel 1' mag noemen. Het kort geding was aangespannen door een kenniscentrum tegen discriminatie, dat al jaren onder de naam 'Art. 1' opereert, en vreesde dat er verwarring zou ontstaan. De rechter droeg de partij van Simons op om de naam binnen een maand te veranderen. Een woordvoerder liet eerder deze week weten dat er pas na de zomer een nieuwe naam bekend gemaakt wordt. Tot die tijd is de website op zwart gezet.

