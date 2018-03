Den Haag vraagt zich af: Hoe genezen we toeristen van hun Amsterdam-verslaving?

“Toeristen lijden aan een Amsterdam-verslaving”, vindt Jan Paternotte (D66). De Amsterdam-promotie in het buitenland moet stoppen, zei hij woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de spreiding van toerisme. “Amsterdam verkoopt zichzelf al.” Regeringspartij D66 wil meer aandacht voor andere Nederlandse regio’s.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, economische zaken) is van plan om toeristen te verleiden andere plaatsen aan te doen, maar wil niet stoppen met het promoten van Amsterdam. “Dan zou je het mooiste visitekaartje dat je hebt, weggooien.” Keijzer hoopt dat reizigers vanuit de hoofdstad steden als Den Haag, Rotterdam en Breda met bijbehorende musea en bezienswaardigheden zullen bezoeken.

Vorig jaar nam het aantal buitenlandse toeristen toe met 11 procent tot 17,6 miljoen. Er kwamen vooral meer Russen, Chinezen en Amerikanen. 20 miljoen Nederlanders gingen in eigen land op pad. Tot 2030 komen er nog 7 miljoen extra buitenlandse vakantiegangers bij, is de verwachting van staatssecretaris Keijzer. Zij baseert deze cijfers op onderzoek van de wereldwijde toerismeorganisatie UNWTO.