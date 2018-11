Den Haag schrikt: eerst verkommert Couperus’ ouderlijk huis, dan wordt het gekraakt!

Plein 2 maakt een uitstapje naar een beroemd adres, tien minuten lopen van het Binnenhof: Surinamestraat 20. Het is het pand dat de vader van Louis Couperus liet bouwen en dat hij in 1884 met zijn gezin betrok. Hier, op de eerste verdieping, werd ‘Eline Vere’ geboren. Dus is Surinamestraat 20 voor elke Coupe­riaan van grote cultuurhistorische waarde.

Het erfgoed van de schrijver wordt verkwanseld, zoveel is zeker. Het gebouw is al decennialang in handen van de Egyptische staat. En daar ontstaan de problemen. Nadat de ambassadeur in 2006 uit het pand was verhuisd, kwam het op de markt. Toen al verkeerde de woning in erbarmelijke staat. Het bestuur van het Louis Couperus Museum, ook in Den Haag, begon een lobby om het pand te kopen, in de hoop erin te kunnen trekken. Een ­legertje bekende Nederlanders (Hella Haasse, Arnon Grunberg, Alexander Rinnooy Kan) trad toe tot actiecomité Behoud het Louis Couperushuis.

De angst bestond dat een projectontwikkelaar de gevraagde 2,9 miljoen euro zou neerleggen voor het statige pand, met het gevaar dat de kamer waarin Eline Vere is geschreven, onderdeel van een luxe appartement zou worden. Die projectontwikkelaar heeft zich de afgelopen twaalf jaar niet gemeld. Ook de gemeente Den Haag toonde geen interesse. Er kwam wel morele steun, maar daar koop je nog geen kozijn voor.

Gekraakt

Ineke van Mechelen van makelaarskantoor Estata vertelt dat de Egyptische staat al die jaren niets heeft geïnvesteerd in het gebouw. “De vloeren liggen open, dat is een uitnodiging voor ongedierte. Er is dringend een restauratie ­nodig, die begint bij het dak en eindigt in de kelder. Dat kost je nog eens zeven ton. En dan praat ik niet over gouden kranen, maar over broodnodig onderhoud.”

Enkele maanden geleden, zegt Van Mechelen, heeft Egypte het pand uit de verkoop gehaald. Waarom? “Geen idee”, zegt ze. “De eigenaar is niet bepaald spraakzaam. Ik heb mijn handen er geheel vanaf getrokken.”

Dat bleef niet onopgemerkt. Een week geleden ontdekten buurtbewoners dat het Couperushuis was gekraakt, in recordtempo stond een arrestatieteam van de politie op de stoep. Andermans woning binnendringen is tot daaraan toe, maar als je je daardoor op Egyptisch grondgebied begeeft, is er wel een probleem. De politie arresteerde drie krakers.