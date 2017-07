Den Bosch houdt zich stil, tot het lek boven is

De Brabantse Commissaris van de koning Wim van de Donk heeft gisteren in allerijl contact opgenomen met het ministerie van binnenlandse zaken na het uitlekken van de namen in de benoemingsprocedure van de burgemeester van Den Bosch. De deze week gepresenteerde Jack Mikkers (VVD) blijkt volgens het Brabants Dagblad de tweede keus te zijn. De vertrouwenscommissie had liever Jan Hamming (PvdA) gehad. Maar die koos op het laatste moment voor Zaandam.

De vraag is hoe er op het veronderstelde lek gereageerd moet worden. Lekken is strafbaar. Zowel de vertrekkende burgemeester van Den Bosch Ton Rombouts als de Commissaris van de koning kunnen aangifte doen, waarna de rijksrecherche aan zet is. Maar ook demissionair minister Plasterk (binnenlandse zaken) kan ingrijpen als er volgens hem sprake is van een 'onzorgvuldige procedure'. Voor welk optreden wordt gekozen, is nog onduidelijk.

Maar de krant noemt ook kandidaten die het niet zijn geworden

De publicatie in het Brabants Dagblad sloeg gisteren in als een bom. Betrokken partijen in Den Bosch wilden geen commentaar geven, ook niet op vragen van procedurele aard. De woordvoerder van de Commissaris van de koning deed de zaak af als 'speculatie'. Voorzitter Mike van der Geld (D66) van de vertrouwenscommissie, waarin alle partijen van de Bossche raad waren vertegenwoordigd, was niet voor een toelichting bereikbaar.

Schade voor meerdere partijen Het lekken van de namen van de burgemeesterskandidaten is allereerst pijnlijk voor Hamming en Mikkers. Voor Hamming omdat het lek blootlegt dat hij op twee paarden wedde, wat overigens is toegestaan. Voor Mikkers omdat daaruit blijkt dat de vertrouwenscommissie liever een andere burgemeester had. Maar de krant noemt ook kandidaten die het niet zijn geworden. Madeleine van Toorenburg (CDA-Tweede Kamerlid) zou volgens het Brabants Dagblad zijn afgewezen omdat ze te arrogant overkomt, en Roderick van de Mortel (VVD, burgemeester van Vught) omdat hij 'te licht' was. Ook burgemeester Rianne Donders (CDA) van Roermond raakte beschadigd, omdat blijkt dat zij na twee jaar al wil overstappen. Maar meer nog lijdt de Bossche gemeenteraad onder de lekkage, omdat uit de affaire geconcludeerd kan worden dat de lokale partijen de verantwoordelijkheid voor een vertrouwelijke procedure niet kunnen dragen. Ook voor toekomstige procedures is dat schadelijk.

• Taakstraf voor uit de school klappen Lekken uit vertrouwelijke benoemingsprocedures wordt doorgaans hoog opgenomen. Een gemeenteraadslid uit Maarssen kreeg er in april vorig jaar een werkstraf van honderd uur voor, omdat ze de naam van een burgemeesterskandidaat had gedeeld met een partijlid. Maar ook de Roermondse ex-wethouder Jos van Rey kreeg er van de rechter van langs. Hijzelf vond dat hij aan het 'klankborden' was toen hij kandidaat Ricardo Offermans vertelde welke vragen verwacht konden worden in de benoemingsprocedure voor de burgemeester van Roermond. Volgens Van Rey was dat gebruikelijk in de politiek. Geen sprake van, oordeelde de Haagse rechtbank in 2016. De ex-wethouder heeft van de procedure een 'poppenkast' gemaakt, stond in het vonnis te lezen. Hij kreeg onder andere voor dat lekken 240 uur taakstraf.

