Demonstranten in Boedapest eisen zendtijd

De protesten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gaan onverminderd door. Maandagavond verzamelden de ­demonstranten zich voor het hoofdkwartier van de Hongaarse staats-tv. “Vieze Fidesz”, scandeerden demonstranten refererend aan de regeringspartij van premier Viktor Orbán. Eerder op de dag werden twee Hongaarse oppositieleden door de autoriteiten met harde hand verwijderd uit het ­gebouw van de staats-tv, andere parlementariërs weigerden te vertrekken. Zij gaan pas weg als hun eisen op tv worden uitgezonden. Die gaan over eerlijke rechtspraak, onafhankelijke media en het intrekken van de ‘slavenwet’, zoals de oppositie die noemt.

De wet die werkgevers meer ruimte biedt om werknemers te laten overwerken, is aanleiding voor de protesten die nu al bijna een week duren. Maar de onvrede zit dieper. De autoritaire regeerstijl van Orbán zit veel demonstranten dwars. In april kreeg de Hongaarse premier een nieuw mandaat. Zijn partij Fidesz kreeg een tweederde meerderheid in het parlement, weliswaar nadat ­Orbán de kieswet in zijn voordeel had veranderd.

Tijdens de protesten werd een tekening van de Hongaarse president Orbán gepojecteerd op het gebouw van de staatstelevisie. © REUTERS

Nieuw soort rechtbank Met het nieuwe mandaat voert hij de ene na de andere omstreden wet door. Veel media zijn inmiddels in handen van Fidesz-getrouwen. Begin deze maand werd een groot conglomeraat in het leven geroepen waar meer dan vierhonderd publicaties zich bij aansloten. Uitgever Gábor Liszkay, die ­bevriend is met Orbán, staat aan het hoofd. De staats­te­le­vi­sie deed geen verslag van de bezetting en gaf de schuld aan

pro-mi­gra­tie­groe­pen Vorige week werd door de ­Fidesz-regering bovendien een nieuw soort rechtbank in het leven geroepen. De rechters voor deze administratieve rechtbanken, die zaken ­behandelen variërend van belastingprocedures tot media-kwesties, worden benoemd door de minister van justitie. Het is een manier om onafhankelijke rechters te omzeilen, menen critici. “Ik kom naar deze demonstraties om de onafhankelijke rechtbanken te verdedigen”, zei demonstrant Gábor Hacsi maandag tegen persbureau Reuters. De staatstelevisie, die geen verslag deed van de bezetting, gaf de schuld aan pro-migratiegroepen. Zij zouden protesten in Europa aanwakkeren. Het is dezelfde boodschap die premier Orbán vaak verkondigt. Zijn regering zegt dat de Hongaars-Joodse filantroop George Soros achter de protesten zit. Het is een boodschap die veel Hongaren aanspreekt, zeker ­omdat zij voor de informatievoorziening afhankelijk zijn van de staats-tv. Daarom is het maar de vraag of de protesten overspringen naar andere delen van het land.

