Democratische presidentskandidaat Beto O’Rourke heeft de allure van John F. Kennedy

Honderden gezichten buigen zich naar evenzoveel telefoons en niet veel later doet op al die schermen Beto O'Rourke vanachter het stuur verslag van zijn rit naar Keene State College in New Hampshire. Dat ze daar op hem wachten kan hij weer zien op een livestream uit Keene. Als de camera even naar zijn telefoon zwenkt, is de cirkel compleet. Live op Facebook ziet Keene hoe Keene live op Facebook wacht op de kandidaat die, meer dan wie ook van zijn veertien Democratische concurrenten zo'n beetje woont op sociale media. En die daardoor een van de meestbesproken Democratische presidentskandidaten is.

De verwachtingen zijn dus hooggespannen en niet alleen bij de studenten die de meerderheid vormen in de hal. "Hij roept enthousiasme op, massa's mensen willen hem zien, hij haalt veel geld op", zegt Donall Healy (73). "Hij heeft een magie die we denk ik niet meer hebben gezien sinds John F. Kennedy. Hoogstens met Obama een beetje."

Misschien dat ik nu weer Republikein wordt, nu Trump er is, want hij doet de dingen die zij al jaren geleden hadden moeten doen Charles Smith

Dat droomt hij maar, vindt Charles Smith, die op een galerij, boven de plek waar O'Rourke nu elk moment kan aankomen, een bord omhoog houdt met 'Goddank voor Trump' erop. Zijn zoontje Noah, ook met een bord, maar dan tegen abortus, discussieert schreeuwend met de studenten beneden hem. "Een uur geleden was ik op weg naar huis toen ik op de radio hoorde dat Beto hier zou zijn. Ik zei tegen Noah: "Wil je met me op avontuur?" Want we zijn allebei Republikeinen. Of nou ja, conservatieven. De Republikeinen hebben me de afgelopen jaren diep teleurgesteld. Misschien dat ik het nu weer wordt, nu Trump er is, want hij doet de dingen die zij al jaren geleden hadden moeten doen. Een ruggegraat krijgen bijvoorbeeld." Smith is Trump dankbaar voor de lage werkloosheid, zijn kranige optreden tegen China en zijn strijd tegen illegale immigratie.

Een nieuwe Kennedy? Beto O’Rourke met zijn kinderen. © AFP Dat laatste onderwerp is waar Beto O'Rourke, als hij eindelijk onder gejuich is binnengehaald, het eerste over begint: "Bedankt dat jullie een vreemdeling verwelkomen uit het verre West-Texas. Saludos! We brengen groeten uit El Paso, de stad waarin ik opgroeide, waar Amy en ik onze drie kinderen grootbrengen. Waar de twee oudsten naar een school gaan, waar ze de ene dag wiskunde krijgen in het Spaans en de andere dag in het Engels. Waar we het uiterste halen uit het feit dat we in de grootste bi-nationale gemeenschap leven op het westelijk halfrond!" Als Amy O'Rourke ooit de first lady van Amerika wordt, dan heeft ze dat te danken aan een geslaagd examen in Ciudad Juarez. Naar die Mexicaanse zusterstad van El Paso nam Beto haar vijftien jaar geleden mee, zo belangrijk vond hij het dat ze zich ook daar op haar gemak kon voelen. En zijn belangrijkste boodschap aan Keene is dat Amerika zich op zijn gemak kan voelen met al die immigranten die, onder andere in zijn geboortestad, over de grens komen. "El Paso is niet toevallig een van de veiligste steden in Amerika", verzekert hij, daarmee president Trump tegensprekend die de stad onlangs als belegerd afschilderde. In hemdsmouwen, met zijn lange armen de maat zwaaiend op het staccato van zijn wat hese stem, stalt hij een half uur lang zijn andere progressieve plannen uit: de ongelijkheid bestrijden en de economische achterstand van zwarte Amerikanen aanpakken. Ook de verdeeldheid in Amerika wil hij te lijf gaan, evenals de klimaatproblemen. Is hij een nieuwe Kennedy? "Ja, hij heeft veel charisma", zegt Don Healy. Je voelt het, je ziet het aan de menigte. Maar weet je, ik heb Kennedy ooit ontmoet. In Manhattan, toen hij nog senator was. Hij was een geweldige campagnevoerder, zo welsprekend. Beto heeft niet diezelfde gave, hij heeft een andere stijl. Kennedy stond op een podium en hield mensen compleet in zijn ban. Dit is spontaner."

Wie heeft het meeste geld ingezameld? De race naar de Democratische nominatie is nog lang, maar aan de hand van ingezameld geld is wel te zien wie er nu populair is. Beto O'Rourke doet het op dat vlak niet slecht, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Daarin staat hij derde, met ruim 9 miljoen dollar aan donaties. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen had hij slechts achttien dagen nodig, terwijl de nummer één, Bernie Sanders, 41 dagen gebruikte om 18 miljoen dollar op te halen. Andere kandidaten die het redelijk doen zijn Kamala Harris met 12 miljoen dollar (in zeventig dagen) en de jonge Pete Buttigieg met 7 miljoen (in 68 dagen). Topkandidaat Elizabeth Warren kan nog niet rekenen op financieel enthousiasme met 6 miljoen aan donaties in negentig dagen.

