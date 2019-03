Democratische kandidaat Cory Booker gelooft nog in een eensgezind Amerika

Een Joodse advocaat heeft ooit een knal voor zijn kop gekregen omdat hij een zwarte baby aan een huis hielp. Nu wil die baby president worden. Op campagnebezoek in New Hampshire grijpt Cory Booker met dat verhaal zijn gehoor beet, om het een half uur lang niet meer los te laten.

Zijn ouders zochten een huis in een buurt met een goede school, maar telkens was de woning waarop ze hun zinnen zetten ‘toevallig’ net verkocht. Tot de advocaat ertussen ging zitten. “De dag dat de acte werd gepasseerd, kwam niet het verwachte blanke echtpaar opdagen, maar mijn vader en de advocaat. Ik stel me voor dat die advocaat de hele nacht zijn toespraak had geoefend over hoe de makelaar de wet schond en de normen en waarden van Amerika. Maar hij kreeg meteen een stomp.”

Baby Booker groeide op in dat huis, schopte het tot burgemeester van een grote stad, Newark, en werd daarna senator voor New Jersey. Nu reist hij staten af als Iowa, New Hampshire en South Carolina, op jacht naar de Democratische nominatie. Booker gebruikt het verhaal over dat huis niet als voorbeeld van wat er allemaal mis is in de VS, maar als voorbeeld van hoe Amerikanen van goede wil elkaar ook altijd weer vooruit helpen.

Dat beeld van stoere in­di­vi­du­a­lis­ten vind ik mooi hoor, maar stoere in­di­vi­du­a­lis­ten hebben ons niet naar de maan gebracht, het menselijk genoom ontcijferd, de nazi’s verslagen of de segregatie van zwarten uitgebannen Cory Booker

“Dat beeld van stoere individualisten vind ik mooi hoor, maar stoere individualisten hebben ons niet naar de maan gebracht, het menselijk genoom ontcijferd, de nazi’s verslagen of de segregatie van zwarten uitgebannen. We zijn nu op een punt gekomen dat veel mensen het vertrouwen verliezen in het vermogen van ons land om dingen gedaan te krijgen. Ze voelen zich in de steek gelaten, alleen. Maar ze zijn niet alleen.”

Saamhorigheid Het is de kern van Bookers boodschap, zijn onderscheidende merk ten opzichte van de maar liefst veertien andere kandidaten die nu in de Democratische race zijn: niet schelden op de Republikeinen, niet te veel uitweiden over Donald Trump, maar benadrukken dat er een beter, een saamhoriger Amerika bestaat. In de bomvolle Salt Hill Pub, een Iers café in Lebanon, New Hampshire, krijgt hij daar de handen voor op elkaar. Niet dat ze niet over Trump willen praten. De eerste vragenstelster zegt meteen: “Ik was al actief voor Democraten voordat u werd geboren. Maar ik heb het onlangs opgegeven. Kijk wat het ons heeft opgeleverd: niks. Dus ik heb wel iets meer van je nodig.” Booker snapt haar: “Toen Donald Trump werd beëdigd, was het een zware dag voor me. Ik dacht, mijn God, ze gaan het zorgstelsel weer afschaffen, de milieuregels voor kwik, voor methaan. Ik lag opgekruld met hoofdpijn in mijn bed. Maar de volgende ochtend: miljoenen vrouwen gingen de straat op. Daarmee zeiden ze: Cory Booker, dit is geen tijd om je op te rollen, op te houden of op te geven, maar om op te rijzen en op te spelen. En 2020 wordt een referendum over onszelf, over hoeveel vechtlust, overtuiging en liefde voor ons land we zelf hebben.” “Inspirerend”, vindt middelbare scholier Maria Goodwin de senator. Samen met haar vriendin Audrey Perotti stond ze geduldig in de rij om een paar woorden te wisselen met de politicus en een selfie te nemen. Perotti vindt zijn pleidooi voor meer vrouwen in de politiek ook belangrijk. Ze zou best een vrouw als president willen. Maar essentieel is dat niet. “Mensen moeten stemmen voor degene die ze het beste vinden. En die Donald Trump kan verslaan.”

Beto een verliezer? Biden te oud? Dankzij de vroege voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire zijn die staten in het jaar voor het verkiezingsjaar het proeflokaal van de natie. In de Salt Hill Pub werden na afloop van Bookers bezoek ook meningen over andere Democratische kandidaten uitgewisseld. Bill Bolton uit Plymouth is bij voorbaat sceptisch over de laatste aanwinst in de drom kandidaten: Beto O’Rourke uit Texas. Ondanks het feit dat die in het etmaal na zijn kandidaatstelling een recordbedrag van 6,1 miljoen dollar aan donaties binnenkreeg. “Ik betwijfel of hij echt zal doorbreken. Zijn voornaamste wapenfeit is toch dat hij in Texas nipt de strijd om een senaatszetel verloor van Ted Cruz.” De Democraten wachten gespannen af of de populaire ex-vicepresident Joe Biden zich kandidaat stelt. Hij lijkt het te gaan doen. Waarom anders noemde hij zichzelf ‘de progressiefste van alle kandidaten’? Nancy Graham uit Lebanon heeft hem hoog zitten: “Ik heb hem horen spreken in 2012, toen hij kandidaat was met Obama: geweldig. Maar – en ik vind het erg om te zeggen, want ik ben van zijn leeftijd – we hebben jonge, dynamische, nieuwe mensen nodig.”

