Democraten opgelet: dit is hoe Trump straks kan worden verslagen

Na de onverwachte zege van Donald Trump in 2016 leken de Democraten het spoor een tijd lang bijster. Als hun ‘meest gekwalificeerde kandidaat ooit’, Hillary Clinton, het al niet van een populistische paljas als Trump kon winnen, hoe moest het dan wel? Het nadenken over zulke vragen werd de afgelopen jaren bovendien bemoeilijkt door de onconventionele regeerstijl van Trump. Die produceerde een niet-aflatende stroom aan ophef en verontwaardiging en zoog zo als het ware alle zuurstof uit de politieke atmosfeer. Voor een fundamentele discussie over een nieuwe koers leken de Democraten nauwelijks nog adem over te hebben.

Maar na de verkiezingsoverwinning van deze week moeten de Democraten een zucht van verlichting hebben geslaakt. Ze wonnen in het Huis van Afgevaardigden zeker dertig zetels terug van de Republikeinen en ook minstens zeven gouverneursposten. In veel gevallen gebeurde dat op plekken waar twee jaar geleden nog werd gekozen voor Trump. Het is dus wel degelijk mogelijk om Trump te verslaan, bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Dat de Democraten dat ook gaan doen, is alleen nog lang niet gezegd. Want in staten als Missouri, Indiana en North Dakota bleek dat de Democraten ook nog steeds kwetsbaar zijn. Dat zijn drie staten die twee jaar geleden naar Trump gingen en waar nu Democratische senatoren hun zetel verdedigden. Ze verloren die aan de Republikeinen, mede doordat Trump er persoonlijk campagne kwam voeren.

Daarom hebben partijstrategen in de VS het zelden over ‘de meerderheid’ en vaak over het ‘pad naar de overwinning’. Op dat pad liggen de staten die je moet winnen om aan ten minste 270 kiesmannen te komen. En voor de Democraten is het moeilijk een pad uit te zetten dat niet door de industriële staten in het noordoosten loopt, zoals Michigan, Pennsylvania en Ohio. Daar wonen veel arbeiders die van oudsher Democratisch stemmen, maar zich in 2016 achter Trump schaarden.

Want een meerderheid van het totaal aantal stemmen winnen de Democraten meestal wel – sinds 1988 gebeurde het slechts één keer dat een Republikeinse presidentskandidaat de zogeheten electoral vote won: dat was George W. Bush in 2004. Maar bij Amerikaanse presidentsverkiezingen telt niet de meerderheid van de stemmen, maar de meerderheid van het aantal kiesmannen. Iedere staat heeft een aantal kiesmannen te vergeven en de winnaar in een staat krijgt alle kiesmannen, al is de zege nog zo krap.

Of, nou ja, alle kiezers? In de Verenigde Staten zijn alle kiezers gelijk, maar sommige kiezers gelijker dan andere. Bijvoorbeeld doordat ze in een cruciale staat wonen.

Kortom, de partijstrategen van de Democraten zullen hard moeten nadenken welke lessen er uit deze verkiezingen zijn te trekken. En in hun achterhoofd houden: als Trump straks zelf meedoet, zal zijn achterban gemotiveerder zijn dan nu. Omgekeerd geldt natuurlijk ook: deze keer konden de Democraten overal de kandidaten opstellen die de stemmers in dat specifieke district aanspraken. Maar om de presidentsverkiezingen te winnen, hebben ze één kandidaat nodig die alle kiezers in alle delen van Amerika aanspreekt.

Maar er is nog een andere categorie kiezers die voor de Democraten belangrijk is, de Romney-Clinton-kiezers. Als je van hen een karikatuur maakt: dat zijn de brave burgers van het politieke midden, die in de voorsteden wonen. In 2012 stemden ze niet op Obama, maar op de nette Republikein Mitt Romney. Maar Trump is voor hen te extreem, en dus kozen ze vier jaar geleden voor Clinton. Ook deze kiezers hadden een groot aandeel in de verkiezingsoverwinning van deze week, blijkt uit alle analyses.

Zo volgden de Democraten met buitengewone aandacht hoe in Ohio de Democratische senator Sherrod Brown zijn zetel met gemak verdedigde, in een staat die twee jaar geleden voor Trump koos. Brown is een economisch populist, die zich net als Trump opwerpt als beschermer van de bedreigde industrie.

Dat zijn de zogeheten Obama-Trump-kiezers. Want niet alleen kiezers in bepaalde staten hebben de speciale aandacht van de partijstrategen, ook bepaalde groepen kiezers die makkelijk naar de ene of de andere kant kunnen overlopen. En die Obama-Trump-kiezers, die willen de Democraten dus erg graag terugwinnen. Dat is ze bij de verkiezingen van deze week aardig gelukt.

LES 1: Authenticiteit is belangrijker dan ideologie

Moeten de Democraten de kiezers van het midden terugwinnen door ideologisch in het midden te gaan zitten, of moeten ze juist hun eigen achterban een duidelijk links verhaal bieden? Discussiëren over die vraag was de afgelopen twee jaar een populair gezelschapsspel in Washington.

Maar wie deze verkiezingen bekijkt, moet concluderen: die discussie is zinloos. Het kan namelijk allebei. Zo won Laura Kelly verrassend de gouverneursverkiezingen in oerconservatief Kansas door met een op het redelijke midden gerichte campagne de Republikein Kris Kobach te verslaan, die Trump naar de kroon stak met zijn rechts-populistische retoriek.

Maar in het al net zo oerconservatieve Texas kwam Beto O’Rourke juist verrassend dichtbij de Republikeinse senator Ted Cruz met een onversneden links verhaal. Tot nu toe hadden de Democraten in het rechtse Texas altijd middenkandidaten in het strijdperk gebracht. Met veel minder succes dan O’Rourke had. Want wat bleek? Ook onder de onafhankelijke kiezers was O’Rourke populairder dan Cruz.

De doorslag gaf waarschijnlijk de authenticiteit van O’Rourke, die vaak in een adem wordt genoemd met twee andere kandidaten in het Zuiden, die het ook net niet haalden: Stacey Abrams en Andrew Gillum. Die verdeden hun tijd niet met het testen van hun stellingnames in allerlei focusgroepen van kiezers, ze verdedigden zonder meel in hun mond waar ze in geloven, ook als dat politiek misschien controversieel was.

In de onder Democraten zeer invloedrijke podcast ‘Pod Save America’ riep voormalig Obama-speechschrijver Jon Favreau deze drie uit tot de standaard voor iedereen die in 2020 presidentskandidaat wil zijn. “We accepteren niets minder. We willen inspirerende kandidaten zoals hen, die de achterban kunnen opzwepen, niet-stemmers kunnen bereiken en mensen weer enthousiast kunnen maken over politiek.”