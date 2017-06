Democraten klagen Trump massaal aan

Nooit eerder hebben zoveel politici een Amerikaanse president juridisch aangeklaagd. Alle ondertekenaars van deze aanklacht zijn Democraat. Zij hebben wel aangekondigd dat ze hun Republikeinse collega's zullen vragen zich aan te sluiten. De afgelopen tijd hebben al enkele organisaties en juristen een zaak aangespannen tegen Trump, om vergelijkbare redenen.

Het draait in deze zaken om het zakenimperium van de president, waar hij nooit echt afstand van heeft gedaan. Toen Trump aantrad heeft hij de dagelijkse leiding overgedragen aan zijn zoons en aan een bestuurder. Maar hij is nog altijd eigenaar van verschillende Trump-bedrijven, zoals hotels, resorts en golfbanen over de hele wereld. Eerdere presidenten verkochten hun zakelijke belangen of brachten ze onder in een fonds waarover ze zelf niets meer te zeggen hadden.

Emolumenten

Buitenlandse overheden maken gebruik van de bedrijven van Trump en betalen daarvoor. Volgens de aanklacht druist dat in tegen een artikel in de Amerikaanse grondwet, dat betaling van 'emolumenten' door een buitenlandse overheid aan Amerikaanse gezagsdragers verbiedt. Alleen het Amerikaanse Congres, dat bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, mag instemmen met dergelijke emolumenten. Die clausule is geïnspireerd op een Nederlandse regel uit de zeventiende eeuw.

Het artikel is volgens experts door de 'founding fathers' van de Verenigde Staten bedoeld om omkoping door buitenlandse machthebbers te voorkomen. Medestanders van Trump zeggen dat de rechtszaken die nu zijn aangespannen de plank misslaan, omdat hier helemaal geen sprake van zou zijn. Het gaat immers om reguliere betalingen voor geleverde diensten.

Maar de politici die nu een aanklacht indienen, vermoeden dat Trump wel degelijk de grondwet schendt. Zeker weten kunnen ze dat niet, mede omdat de president zijn belastingaangifte nooit helemaal openbaar heeft gemaakt - wat zijn voorgangers wel deden. Daarom leggen ze hun klacht nu voor aan de rechter.

We doen dit niet uit partijdigheid, maar omdat de president ons geen keus laat John Conyers

"We doen dit niet om een of ander gevoel van plezier of partijdigheid, maar omdat president Trump ons geen andere keus laat", zegt afgevaardigde John Conyers tegen persbureau Reuters. "President Trump heeft belangenconflicten in tenminste 25 landen, en het lijkt erop dat hij zijn presidentschap gebruikt om zijn winsten te maximaliseren."

Senator Richard Blumenthal sluit zich hierbij aan. "Omdat de president ons niets vertelt over deze emolumenten, kunnen we ons werk niet doen. We kunnen niet toestemmen in wat we niet weten. Hij belemmert onze grondwettelijke plicht."

Juridische experts zijn verdeeld over de kansen van de rechtszaak. Sommigen wijzen erop dat de regel alleen bedoeld is om omkoping te voorkomen, anderen menen dat het niet door de beugel kan als een president winst maakt in het buitenland.