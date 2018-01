Democraten geven ‘shutdown’ op, migratiedeal nog ver weg

Honderdduizenden Amerikaanse ambtenaren mogen morgen weer naar hun werk. De regering heeft voor het eerst sinds zaterdagochtend weer geld voor hun salaris.

De Democraten in de Amerikaanse Senaat en het Congres staakten vandaag hun blokkade van een begrotingswet. Ze hadden daarmee een regeling willen afdwingen voor een groep illegale immigranten, maar namen genoegen met de belofte dat over immigratiebeleid de komende drie weken ‘open en eerlijk’ onderhandeld zal worden met de Republikeinen.

President Donald Trump, die het akkoord na de goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden direct ondertekende, reageerde triomfantelijk: “Ik ben blij dat de Democraten bij zinnen zijn gekomen.”

Lang niet alle Democratische senatoren stemden voor de begroting, en zelfs degenen die dat wel deden, zeiden dat ze alleen maar konden hopen dat de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell zijn belofte gestand doet. Omdat zijn partij de meerderheid heeft, kan hij bepalen wat er op de agenda komt.

Senator Kamala Harris, een van de tegenstemmers, twitterde dat het ‘dom is te geloven dat hij werkelijk iets heeft toegezegd’. Maar er was opluchting bij een groep Democratische senatoren die bij verkiezingen in november hun zetel moeten verdedigen in staten waar Donald Trump veel aanhang heeft.

Dreamers

Het grote twistpunt was de positie van mensen die als kind illegaal naar de VS kwamen. Zowel Democraten als Republikeinen, en ook president Donald Trump, vinden uitzetting onredelijk omdat deze ‘dreamers’, zoals ze genoemd worden, zelf geen schuld hebben aan hun situatie en zich hun land van herkomst vaak niet eens herinneren. Maar terwijl de Democraten snel een wet willen die hun situatie legaliseert, eisen de Republikeinen in ruil grote veranderingen in het immigratiebeleid.

Opnieuw de overheid stilleggen is riskant, het gevaar dreigt dat ook Democratische kiezers dat gaan zien als machteloze obstructie

Over al die onderwerpen zal de komende drie weken worden onderhandeld – de aangenomen begrotingswet verschaft de overheid maar geld tot en met 8 februari. Komt er geen breed akkoord uit, dan krijgen de Democraten de kans over een losse wet voor de dreamers te stemmen. Met als stok achter de deur dat ze eventueel de overheid weer stil kunnen leggen.

Het is de vraag of de Democraten met hun blokkade veel hebben gewonnen. Drie weken onderhandelen is kort voor zo’n groot onderwerp. De Republikeinen zouden daarna een regeling voor de Dreamers kunnen blijven blokkeren, hopend op meer concessies. De Democratische senator Dianne Feinstein waarschuwde dat er bovendien geen enkele garantie is dat het Huis van Afgevaardigden een eventueel akkoord overneemt. Opnieuw de overheid stilleggen is dan riskant, het gevaar dreigt dat ook Democratische kiezers dat gaan zien als machteloze obstructie.

Vanuit het Witte Huis kwam vandaag van een woordvoerder het signaal dat het spel hard zal worden gespeeld. “Een langetermijnakkoord over immigratie komt er alleen als het goed is voor het land.”

Lees ook: Hoog spel in Washington rond 'shutdown' overheidsdiensten