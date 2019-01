Dekker en oppositie botsen hard over rechtsbijstand

VVD-minister Dekker wil de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand beteugelen. Wie een juridisch probleem heeft (bijvoorbeeld een echtscheiding of een conflict met de gemeente) en zelf geen advocaat kan betalen, kan een beroep doen op een door de overheid bekostigde advocaat. Dekker wil het inhuren van deze sociale advocaten beperken. Daarbij stuit hij op veel protest.

Het verzet in de Tweede Kamer richt zich vooral op de zogenoemde ‘poortwachter’ die Dekker voor ogen heeft: een soort loket waar beoordeeld wordt of iemand aanspraak kan maken op een gesubsidieerde advocaat. Deze poortwachter bekijkt onder meer ‘nut en noodzaak’ van een gang naar de rechter. Oppositiepartijen zien in deze poortwachter simpelweg een hindernis voor de burger om zijn recht te halen. Het lukte Dekker woensdag niet om zijn critici in de Kamer op dit punt gerust te stellen.

De bewindsman had amper weerwoord op de kritische vragen van de oppositie

Sterker, de bewindsman had amper weerwoord op de kritische vragen van de oppositie. Zijn opmerking dat het huidige systeem niet werkt omdat het sociale advocaten aanzet om lang door te procederen (en zo meer te kunnen declareren) kon op hoongelach rekenen, ook van de vele sociale advocaten op de publieke tribune. Zij stellen dat hun vergoedingen zó laag zijn dat doorprocederen juist helemaal niet loont. De minister is het eens met de advocatuur dat de vergoedingen te laag zijn, maar een verhoging ziet hij op korte termijn niet zitten. Dat geld is pas over een jaar of vijf beschikbaar, denkt hij.

Al weken demonstreren advocaten tegen Dekkers plannen. In een interview met deze krant toonde ook de president van de Hoge Raad, Maarten Feteris, zich kritisch. “Het is belangrijk dat burgers die de financiële middelen niet hebben, en ook zelf de juridische kennis niet, een beroep op rechtsbijstand kunnen blijven kunnen. Zeker als hun rechten worden geschonden.”

Volgende week debatteert de Kamer verder over het onderwerp.

