Dekker door de mangel in Tweede Kamer met de familie van Anne Faber erbij

Over het debat met minister Sander Dekker hangt al bij aanvang een zware schaduw. Achterin de plenaire zaal van de Tweede Kamer, bij uitzondering niet op de tribune, zit de familie van Anne Faber naast de familie van Joost Wolters. Michael P vermoordde Faber in 2017, in hetzelfde jaar stak Philip O. de 38-jarige Wolters neer in de Amsterdamse metro. De overeenkomsten: in beide zaken ging tijdens de resocialisatie van de daders verschrikkelijk veel mis. Risico’s werden zwaar onderschat, informatie niet gedeeld, verlof te makkelijk en zonder beoordeling verleend.

D66 roept de moord op Els Borst in gedachten, waarbij na onderzoek de conclusie luidde dat Justitie in de behandeling van dader Bart van U. enorme steken liet vallen. De uitwisseling van informatie faalde ook daar. Bart van U. had daardoor – voor hij een tweede moord pleegde - veel eerder gepakt kunnen worden.

Dat is meteen de fout die de minister maakt als hij in de middag zijn verantwoording start. Eerst zegt hij ‘de verantwoordelijkheid tot in al zijn vezels te voelen’. Vervolgens lijkt hij de overeenkomsten tussen deze tragische moorden juist te willen afzwakken. Het werkt als een rode lap op de Kamerleden. PvdA’er Attje Kuiken: “Ik zie in alle zaken structurele fouten.” SP’er Michiel van Nispen: “Ik zie vooral parallellen. En een van die parallellen is dat we toen ook vonden dat er wat moest veranderen. Waarom zouden we nu wél erop vertrouwen dat er iets verandert?” En D66’er Maarten Groothuizen: “Loopt u niet ergens om heen? Hoe kan het dat op uw departement dat gevoel van urgentie ontbreekt?”

Dat gevoel van urgentie miste ook voormalig topambtenaar Rein Jan Hoekstra, die destijds met zijn commissie de justitiële omgang met Bart van U. onderzocht. Hij verbaasde zich al na de moord op Wolters: Hoe kan het dat al die maatregelen, die we na de moord op Els Borst zo belangrijk vonden, nog niet zijn ingevoerd? Hoe kan die urgentie elke keer weer wegebben? De Kamer wil daarom dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook de moord op Wolters alsnog onderzoekt. Op dit moment is het debat met de minister verder nog in volle gang.

Ongemakkelijk

D66-Kamerlid Groothuizen vindt de “vanzelfsprekendheid van de nieuwe maatregelen ook iets heel ongemakkelijks hebben”. Hij vraagt zich af of de mensen in de sector genoeg ruimte krijgen om hun werk te doen. “Is de verantwoordingsbureaucratie niet doorgeslagen?” SP-Kamerlid Michiel van Nispen: “Deze maatregelen lijken zelfs open deuren als je ze leest, maar ze waren dus niet vanzelfsprekend in praktijk. Zijn er perverse prikkels in het systeem die de veiligheid niet hebben gediend?”

Echt harde woorden richting Dekker zijn er er echter nog niet gevallen

Kritiek is er ook op de bezuinigingen van 80 miljoen euro in de forensische zorg die het vorige kabinet oplegde. Het ministerie van justitie was toen in handen van de VVD. Minister Dekker deed er afgelopen zomer weer 28 miljoen euro bij. Buitenweg vraagt zich af waarom Michael P. bij zijn overdracht van de inrichting in Vught naar de kliniek in Den Dolder werd neergezet als modelpatiënt? “Wilden ze hem anders niet hebben? Den Dolder had een licht beveiligingsregime. Is er misschien een drive, omdat dit goedkoper is?” Buitenweg is ook niet de enige die wil weten of geldgebrek een rol bij het besluit in Den Dolder om geen (onvergoed) intake-gesprek met P. te voeren.

Denk roept de minister op zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen, de PVV en 50Plus suggereren het. Echt harde woorden richting Dekker zijn er er echter nog niet gevallen. Coalitie en oppositie vinden elkaar zelfs: CDA en SP in de noodzaak de bezuinigingen in de sector te onderzoeken, VVD en GroenLinks in de noodzaak te voorkomen dat dergelijke gevallen tbs ontlopen.