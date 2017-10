Defensiedebat was schijnvertoning, Tweede Kamer hielp krijgsmacht uitkleden

Het voor minister Hennis fatale debat over het mortierongeluk in Mali heeft weinig nieuwe inzichten gebracht. Wat vooral in het oog sprong, was de politieke gewoonte om de eigen verantwoording voor het eigen stemgedrag aan het zicht te onttrekken door geveinsde verontwaardiging en compassie voor het lot van de Nederlandse militairen.

Lees verder na de advertentie

Het optreden in de Kamer van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gehuld in een militair vest werd al voordat het goed en wel begonnen was als ongepast neergezet door de Kamervoorzitter. Baudets optreden was weinig hoogstaand, maar legde wel een structureel probleem bloot. Decennialang stuurt Nederland onder gebrekkige voorwaarden militairen de wereld in om vrede en veiligheid te brengen en de Nederlandse belangen te verdedigen.