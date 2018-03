Defensie belooft meer veiligheid na harde kritiek

Een externe onderzoekscommissie uitte vandaag in een tussenrapportage stevige kritiek op de manier waarop Defensie met de klachten is omgegaan. Zo zijn de verklaringen van de melders zelf zoekgeraakt, terwijl die documenten in het dossier thuishoren. Een ander probleem was dat de notulist van de interne klachtencommissie in Schaarsbergen een militair was die bekend stond als vriend van de beschuldigden.

Staatssecretaris Barbara Visser heeft direct beterschap beloofd. Vandaag presenteerde zij namelijk ook een plan van aanpak om de veiligheid op het ministerie te verbeteren. Daarin gaat zij ook in op de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar een dodelijk mortierongeval in Mali en een dodelijk schietincident op het oefenterrein in Ossendrecht.

Om dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen moet er in de hele organisatie wat gebeuren.

Maatregelen Een generaal wordt speciaal verantwoordelijk voor veiligheid, en kan ook maatregelen afdwingen bij andere delen van de krijgsmacht. Daarnaast komen er meer inspecteurs op het gebied van gezondheid en munitie. Bij het Nederlandse commandocentrum voor overzeese missies komen ook veiligheidsdeskundigen. Dat moet een herhaling voorkomen van de aaneenschakeling van fouten die leidde tot het mortierongeluk in Mali. De munitieinspectie wilde destijds het Nederlandse kampement bezoeken, maar het commandocentrum vond dit niet nodig en hield de reis tegen. De inspectie adviseerde toen alleen vanachter het bureau om granaten in Mali goed tegen hitte te beschermen. Later bleek dat advies niet te zijn opgevolgd. Om pesten en misbruik aan te pakken wordt de integriteitsinspectie uitgebreid. Militairen die niet bij hun eigen commandant durven aankloppen, kunnen daar direct een melding doen. Commandanten krijgen ook een budget om het risico op wangedrag in kazernes te beperken. Een eerder intern defensieonderzoek concludeerde bijvoorbeeld dat er buiten werktijd te weinig toezicht is op manschappen die op de kazerne slapen. Ook zijn sportfaciliteiten en andere vormen van recreatie wegbezuinigd. Defensie wil nu weer investeren in de kazernes, bijvoorbeeld door de internetverbindingen te verbeteren.