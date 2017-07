Debat in Duitsland: moet het voortaan nog wel topconferenties organiseren?

Hij reageerde op de hevige onlusten in Hamburg die van donderdagavond tot zondag woedden. Volgens Maas zijn de relschoppers 'asociale zware criminelen', die onder meer 'pogingen tot moord pleegden' in de straten van Hamburg. Ook Trouw-correspondent Wilfred van de Poll kwam middenin in een groep molesterende links-extremisten terecht. Hoewel een groot deel van de geschatte 100 duizend demonstranten vreedzaam was, domineerden rellen het beeld van het verzet tegen de G20-top. Veel links-alternatieve Duitsers waren dan ook totaal niet te spreken op de manier waarop demonstranten hun kapitalismekritiek uitten. "Dit is blinde vernielzucht."

Niet iedereen is het eens met de suggestie van Maas om topconferenties niet meer in grote Duitse steden te organiseren. Gisteren zei de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier bij een bezoek aan Hamburgse agenten nog dat een zichzelf serieus nemende democratie zulke conferenties moeten kunnen organiseren. "Als een democratisch land als Duitsland niet meer in staat is om internationale gasten uit te nodigen en conferenties te organiseren, is er meer in gevaar dan alleen een conferentie. Dan bepalen een paar gewelddadige personen wat hier in Duitsland plaatsvindt."

Ook Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, onder meer minister van justitie tussen 2009 en 2013, reageerde kritisch op de uitspraken van haar opvolger Maas. "Natuurlijk moeten de G20-leiders elkaar altijd en overal kunnen ontmoeten. Daar moet desnoods het geweldsmonopolie van de staat voor gebruikt worden."

Linkse extremisten in kaart brengen Na de hevige onlusten rond de topconferentie willen Duitse politici linkse extremisten in heel Europa in kaart brengen. Ook Maas vindt dat er meer geld moet worden gestopt in het verzamelen van informatie over extremisten. Hij zei ook dat er vaak wordt gezwegen over het linkse extremisme. Leiders van de regerende partijen hebben zich volgens de Rheinische Post ook uitgesproken voor het speciaal opslaan van gegevens van linkse extremisten zoals dat bij rechtse extremisten gebeurt. Dit moet in heel Europa worden gedaan, vindt de vicevoorzitter van de sociaaldemocraten in de Bondsdag, Eva Högl (SPD). "Honderden geweldplegers en brandstichters zijn probleemloos en zonder te worden herkend uit het buitenland naar Hamburg gereisd om zich er uit te leven", klaagde Högls fractiegenoot Burkhard Lischka. Armin Schuster van de christendemocratische CDU toonde zich in het weekend al positief over het idee. Stephan Mayer van de Beierse christendemocraten (CSU) heeft volgens de Rheinische Post maandag bevestigd dat er 'een Europees bestand van links-extremisten moet komen'. Van de ruim vierhonderd gearresteerde relschoppers zitten er volgens Duitse media maandag nog 225 vast. De meeste arrestanten komen uit Duitsland, maar er zijn ook buitenlanders aangehouden zoals 37 Italianen en 25 Fransen en meerdere mensen uit Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Lees ook: Wie begon met escaleren in Hamburg?

