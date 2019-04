De zus van oerbrexiter Boris Johnson wil Europa in met een anti-brexitpartij

De inzet van Rachel Johnson is een opvallende zet van Change UK, de partij die is opgericht door een groep parlementariërs die zich tijdens de ­afgelopen jaren niet meer thuisvoelde bij Labour of de Conservatieven. Samen vormen zij nu in het parlement ‘de onafhankelijke partij’. ­Dinsdag maakten zij hun kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen bekend.

Op de lijst van Change UK staan ge­des­il­lu­si­o­neer­de Conservatieven naast voormalig Labourleden en naast kandidaten die nooit eerder voor een ­partij uitkwamen

Zodra de naam van Rachel Johnson bekend werd gemaakt, drong zich de ­gedachte aan die andere zus op – die van Boris Johnsons geestverwant ­Jacob Rees-Mogg, Annunziata Rees-Mogg. Ook zij is kandidaat, maar dan van de Brexit Party. Die partij, een geesteskind van de teruggekeerde, ­populistische ­Nigel Farage, maakte twee weken geleden haar kieslijst al ­bekend.

3700 aanmeldingen Later kwamen ook de traditionele partijen Labour en de Conservatieven met hun kandidaten. Bij Labour was Andrew Adonis een opvallende kandidaat, die voor het mogelijke kortdurende lidmaatschap van het Europees parlement een luxe positie in het ­Hogerhuis moet opgeven. Op de laatst mogelijke dag, dinsdag, maakte Change UK het aantal keuzemogelijkheden compleet. De partij maakte bekend dat het aantal aanmeldingen om kandidaat namens Change UK te mogen zijn meer dan 3700 was geweest. Uit al die aanmeldingen is een lijst samengesteld waarop gedesillusioneerde Conservatieven naast voormalig Labourleden staan, maar ook kandidaten die nooit eerder voor een ­partij uitkwamen. Er zitten leraren tussen, verpleegkundigen en militair personeel.

Brexit Party aan kop Op 23 mei zullen de inwoners van het Verenigd Koninkrijk onder meer kunnen stemmen op Labour, de Conservatieven, de Brexit Partij, Change UK, de Groenen en Ukip. Uit de eerste ­peilingen blijkt dat Change UK nog wel een inhaalslag te maken heeft: nog maar 8 procent van de kiezers zei van plan te zijn op die partij te stemmen, terwijl de Brexit Party op kop staat met 23 procent. De verkiezingen voor het Europees Parlement in het Verenigd Koninkrijk zijn op het laatste moment georganiseerd, toen de datum van uittreding uit de Europese Unie werd uitgesteld tot 31 oktober.

