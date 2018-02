De zus van Kim Jong-un zwaait en glimlacht, maar de nucleaire dreiging blijft

Noord-Korea heeft olympisch goud in handen, in ieder geval op het gebied van de diplomatie. Het keiharde communistische regime in Pyongyang heeft internationaal een goede beurt gemaakt met het charmeoffensief tijdens de Spelen in het zuiden. En daarbij vooralsnog een wig gedreven tussen de bondgenoten Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Lees verder na de advertentie

Handgeschreven uitnodiging Veel hoefde Kim Yo-jong niet te doen om de wereld de indruk te geven dat Noord-Korea zo kwaad nog niet is. Zwaaien naar de Koreaanse sporters, wat handen schudden en zoals sommige buitenlandse media het clichématig uitdrukken: 'raadselachtig glimlachen'. De jongere zus - leeftijd circa dertig jaar - van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maakte in Pyeongchang een positieve indruk. Kim overhandigde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een handgeschreven uitnodiging van haar broer. Moon reageerde positief maar voorzichtig, met de boodschap dat de twee Korea's 'een omgeving moeten creëren waarin een ontmoeting mogelijk is'. Zo stelde hij geen voorwaarden vooraf, maar zei hij ook niet direct ja. Moon heeft eerder wel gezegd dat hij Kim Jong-un wil ontmoeten, en de indruk is nu dat zo'n ontmoeting in ieder geval een stapje dichterbij is gekomen. Mike Pence en Shinzo Abe wisten zich geen raad met de Noord-Ko­re­aan­se populariteit "Noord-Korea is duidelijk goud aan het winnen", zegt Kim Sung-han tegen persbureau Reuters. Kim was vice-minister van buitenlandse zaken in Seoul van 2012 tot 2013 en geeft daar nu les aan de Korea Universiteit. "De Noord-Koreaanse delegatie en de atleten staan in de schijnwerpers en de zus van Kim Jong-un glimlacht elegant naar het Zuid-Koreaanse publiek en de wereld. Voor een moment lijkt het wel een normale staat."

Reactie De verliezers van dit charmeoffensief zijn de Verenigde Staten en in mindere mate bondgenoot Japan. De Amerikaanse vice-president Mike Pence en de Japanse premier Shinzo Abe wisten zich in Pyeongchang geen raad met de Noord-Koreaanse populariteit. Pence bleef als een van de weinigen zitten toen de gezamenlijke Koreaanse delegatie het stadion binnenmarcheerde. Kim Yo-jong, vlak achter hem, stond wel op. Pence sloeg die avond een diner met de Noord-Koreanen over. Op de terugweg naar huis probeerde Pence het initiatief weer naar zich toe te trekken. De vicepresident zei in een interview met The Washington Post dat de VS wel degelijk bereid zijn om met Noord-Korea te praten. Maar ondertussen zou er met sancties wel 'maximale druk' uitgeoefend moeten worden op Pyongyang om zijn kernwapen- en raketprogramma op te geven. Want ondanks al het glimlachen en zwaaien dreigt Noord-Korea nog altijd de VS te treffen met een kernraket.