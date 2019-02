De waterschappen hebben last van hun eigen succes

De Nederlandse waterschappen hebben één groot nadeel bij de komende verkiezingen. Als het gaat om de Tweede Kamer of de gemeenteraad, en in iets mindere mate de provincie, staan de kranten vol en zijn de debatten heftig. Vooral over de zaken die misgaan in Nederland. Maar wie maakt zich druk over de toestanden bij het waterschap?

“Dat komt omdat op het gebied van waterbeheer, er zoveel goed is geregeld”, zegt Marleen van Rijswick, hoogleraar waterrecht aan de Universiteit Utrecht. “Aandacht vragen voor iets dat uitstekend gaat, is een stuk moeilijker. We ervaren dat als iets heel vanzelfsprekends. Maar niets is minder waar. Nederland is een kwetsbaar land en wordt met de klimaatverandering alleen maar nóg meer bedreigd.”

Toch vindt iedereen het doodnormaal dat de inwoners van Nederland via de waterschapsbelasting zijn verzekerd tegen het grote gevaar van het water, met een premie die lager ligt dan de WA-verzekering van een klein autootje. De belastingen samen leveren jaarlijks 2,6 miljard euro op, die onder andere weer worden uitgegeven aan het beheer van maar liefst 18.000 kilometer aan waterkeringen (zie kader). Het Nederlandse systeem ís zo goed, zegt Van Rijswick, omdat in Nederland de focus ligt op preventie. In Groot-Brittannië en de VS komt de overheid in het geweer ná de ramp, maar in Nederland gebeurt er al zestig jaar niets.

Kwetsbare delta's

Maar er is nog iets wat het Nederlandse systeem zo bijzonder maakt, zonder dat dit als sexy item in een verkiezingsprogramma zal staan. “In de beveiliging van Nederland tegen het water, hanteren we het solidariteitsbeginsel. In andere landen wonen de rijken in hun villa’s op de hogere veilige plaatsen. En de armen in de kwetsbare delta’s.” In Nederland betalen de inwoners per waterschap naar verhouding mee aan het waterbeheer. Mensen met kostbare woningen (WOZ-waarde) betalen meer belasting, mensen met een lager inkomen minder. Burgers die onder het minimum vallen, hebben een vrijstelling. “Maar voor dat geld is iedereen in gelijke mate beschermd. Rijk én arm. Maar ook dat beseffen we niet. Toch is Nederland hierin een voorbeeld voor de wereld.”

Elke vier jaar start in Nederland aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen de discussie of dat bestuursorgaan niet kan worden ondergebracht bij de gemeente of de provincie. Dat zou een hoop geld kunnen besparen, én een aparte campagne. Het werk van het waterschap kan immers ook door ingenieurs worden gedaan. Volgens dijkgraaf Rogier van der Sande van het hoogheemraadschap Rijnland, zou dat een slecht idee zijn. “Natuurlijk zijn in het feitelijk beheer ingenieurs noodzakelijk, net zoals vakmensen nodig zijn om het werk uit te voeren waartoe het parlement heeft besloten of de gemeenteraad. Maar voor het zover is, moeten eerst politieke keuzes gemaakt worden. Krijgt bij droogte de landbouw of de natuur voorrang? Moet het grondwaterpeil omhoog of omlaag in een gebied? Moeten we meer of minder besteden als het gaat om de waterberging in steden? Dat zijn politieke keuzes. Dus ga stemmen”, aldus Van der Sande.

Met het oog op de klimaatverandering en de roep om maatregelen wordt de rol van het waterschap volgens hem ook alleen maar groter. “We hebben beleid nodig voor de lange termijn, dus óver de vier jaar van de Tweede Kamer heen. Daarvoor tekenen de waterschappen. Ik zag dat het Malieveld volstond met scholieren die hiervoor pleitten. Ik zou zeggen: stimuleer je ouders mee te doen aan de waterschapsverkiezingen.”