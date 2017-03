De VVD-kiezer is niet zo rechts als zijn partij

Behalve met zijn stemkaart en zijn paspoort loopt menig kiezer vandaag met zijn ziel onder zijn arm naar de stembus. Leve de gelukkige wiens politieke ideeën voor de volle honderd procent overeenkomen met het partijprogramma van de één of de ander. Maar voor veel kiezers geldt dat er punten in het programma van de partij van zijn of haar keuze staan die in de formatie best mogen worden afgezwakt.

Kijk naar hoe ruim een miljoen kiezers het Kieskompas invulde. Het grootste deel van de mensen dat zegt SP te gaan stemmen, is minder links dan de partij zelf. Zo is ook het overgrote deel van het waarschijnlijke electoraat van de VVD minder rechts dan het VVD-verkiezingsprogramma. En het programma van GroenLinks bevindt zich in het politieke landschap in een extreme hoek van de opvattingen die leven onder het GroenLinks-electoraat.

Logisch, zegt politicoloog André Krouwel, de bedenker van het Kieskompas. "Partijen hebben hun verkiezingsprogramma's allemaal heel scherp gepositioneerd, zodat het nog net binnen de grenzen van hun kern-electoraat valt, maar ook dicht genoeg staat bij dat van de concurrent. Zo is het mogelijk daar zo veel mogelijk kiezers vanaf te snoepen."

De extreme posities van partijen, gecombineerd met het uitblijven van een tweestrijd, maakt dat de kiezers bijna allemaal worstelen met dilemma's. Als de PVV niet was gaan dalen in de peilingen, dan was het voor de rechtse kiezer misschien logisch geweest om zijn rode potlood met ferme hand op Mark Rutte neer te zetten. Nu de VVD toch al flink uitloopt, is die noodzaak er minder.

© Kieskompas, Trouw

Ontevreden "De rechtse kiezer die ontevreden is over het huidige kabinet, heeft grofweg twee opties: CDA of PVV. Voor velen valt de PVV automatisch af. Dan blijft het CDA over, maar de kiezer twijfelt wel: die weet dat, wanneer te veel rechtse kiezers naar Buma overstappen, de PVV toch weer kans maakt de grootste te worden", zegt Krouwel. De rechtse kiezer die ontevreden is over het huidige kabinet, heeft grofweg twee opties: CDA of PVV Politicoloog André Krouwel Ook op links is er twijfel. "Normaal gesproken", zegt Krouwel, "heb je een links alternatief dat zo groot kan worden dat het rechts naar de loef kan steken. Nu is dat er niet. De linkse kiezers verdelen zich daardoor over meer partijen." Krouwel ziet een links electoraat dat in opvatting grotendeels overlapt, maar in zijn overweging vooral allerlei mogelijke coalities de revue ziet passeren. "Ze denken: als ik Pechtold kies, krijg ik automatisch Rutte erbij. Dat geldt ook voor Asscher. Alleen Klaver wil het liefst zonder VVD regeren. Zo heeft GroenLinks zelf een strategisch element ingebracht in de strijd om de linkse kiezer."

