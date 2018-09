De VVD blijft verzwakt achter nu ook Jeanine Hennis-Plasschaert vertrekt

In een gesprek met NRC Handelsblad vertelt Hennis dat ook premier Mark Rutte zijn best heeft gedaan om haar benoemd te krijgen op deze post. Als voormalig minister van defensie is ze een logische Nederlandse kandidaat voor deze internationale functie. Hennis heeft zichzelf ook actief in de strijd geworpen: “In mijn vijf jaar als minister van defensie heb ik veel contacten opgebouwd. Ook bij de VN. Ik hoorde over mogelijke vacatures en ik heb een gesprek gehad met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, en daarna is de bal gaan rollen.”

Voor Hennis is dit een interessante carrièrestap. Het was de bedoeling dat ze minister van buitenlandse zaken zou worden in het huidige kabinet, maar haar aftreden als minister van defensie in het vorige kabinet zat in de weg. In 2016 kwamen twee militairen om het leven bij een mortierongeluk in Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde naderhand een zeer kritisch rapport over het ongeval. Hennis nam haar verantwoordelijkheid en legde haar functie vorig jaar oktober neer. De VVD vond het onverstandig om haar een maand later weer minister te laten worden. Ze werd Tweede Kamerlid.

Van de eerste tien mensen op de VVD-kan­di­da­ten­lijst bij de vorige verkiezingen zitten straks alleen Klaas Dijkhoff en Malik Azmani nog in de Kamer

Affaire-Ten Broeke De overstap van Hennis komt op ongelukkige wijze samen met het vertrek van dat andere prominente VVD-Kamerlid, Han ten Broeke. Hij liet donderdag weten het Binnenhof onmiddellijk te verlaten nadat bekend was geworden dat hij in 2013 door een jonge medewerkster van de partij is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Ten Broeke is er destijds ‘niets onoorbaars’ gebeurd. Toch legt het hij Kamerlidmaatschap neer ‘omdat er een situatie is ontstaan die ik niet kan beheersen’. Met het vertrek van deze twee VVD’ers blijft de fractie in de Tweede Kamer verzwakt achter. Hennis stond bij de verkiezingen tweede op de kandidatenlijst en kreeg ruim 148.000 voorkeursstemmen. Ten Broeke gold als een gezaghebbend Kamerlid op zijn portefeuille, buitenlandse zaken. Hij werd de afgelopen jaren herhaaldelijk in verband gebracht met een ministerspost. Van de eerste tien mensen op de VVD-kandidatenlijst bij de vorige verkiezingen zitten straks, als ook Hennis afscheid heeft genomen, alleen Klaas Dijkhoff en Malik Azmani nog in de Kamer. De kans is groot dat laatstgenoemde ook weggaat uit Den Haag: hij wil lijsttrekker worden van de liberalen bij de komende verkiezingen voor het Europees parlement, volgend jaar mei. Van Kamervoorzitter Khadija Arib is bekend dat ze moeite heeft met politici die hun termijn niet afmaken. “„Je bent gekozen voor vier jaar. Als je halverwege vertrekt is dat een lastig verhaal naar de kiezers toe”, zei Arib eerder.

