De VS staren als een konijn in de koplampen van Noord-Korea

Met het afschieten van een intercontinentale raket maakt Noord-Korea een Amerikaanse nachtmerrie tot realiteit. Wat onderneemt president Trump in deze crisis, die hij van mijlenver kon zien aankomen?

"Er moet iets aan gedaan worden." Dat was gisteren het commentaar van Donald Trump op de rakettest van dinsdag door Noord-Korea. Die test was volgens hem 'heel, heel slecht'. Want nu kan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un delen van de VS bereiken, mogelijk met een kernkop. De Amerikanen hebben al vaker duidelijk gemaakt dat ze dit absoluut niet kunnen accepteren.

Alaska binnen bereik 'Het gaat niet gebeuren', tweette Trump nog in februari, toen Kim weer eens liet weten dat Noord-Korea aan een intercontinentale raket werkte. Nu is die raket er toch, volgens Pyongyang. En ook Amerikaanse deskundigen gaan ervan uit dat het wapentuig meer dan zesduizend kilometer kan overbruggen. Daarmee komt in ieder geval Alaska binnen bereik. Kim heeft zich niets aangetrokken van Amerikaanse waarschuwingen en Trump lijkt nu te aarzelen over de Amerikaanse reactie. Hij zei gisteren, tijdens een bezoek aan Polen, dat hij 'behoorlijk ernstige dingen' overweegt. Om meteen te nuanceren: "Dat betekent niet dat we dat ook zullen doen". Want Trump wil 'geen rode lijn' trekken. Met zijn wilde uitspraken slaat Trump het advies van Roosevelt in de wind

Roosevelts wijze woorden "Speak softly and carry a big stick", zei president Theodore Roosevelt ruim honderd jaar geleden. Met dit motto (spreek zachtjes en neem een grote stok mee) typeerde hij het buitenlands beleid van de VS: weloverwogen vooruitkijken naar mogelijke crises, en ruim op tijd beslissende actie ondernemen om die te ontzenuwen. Deskundigen wijzen er al jaren op dat de Noord-Koreanen aan een intercontinentale kernraket werken en dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het ze niet gaat lukken. Maar Trump heeft het advies van Roosevelt in de wind geslagen met zijn wilde getwitter, gecombineerd met besluiteloosheid op een moment dat het al te laat is. Nu staat hij met lege handen. "We houden gewoon in de gaten wat er gebeurt de komende weken en maanden", zei Trump gisteren. Andere landen kunnen nu, dankzij de Amerikaanse onzekerheid, hun zin doordrukken. China dringt aan op onderhandelingen met Pyongyang, gesteund door de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Die wil zelfs een vredesverdrag sluiten met het noorden, meer dan zestig jaar na het einde van de Korea-oorlog.

Geen militair ingrijpen Door deze verdeeldheid is het ook onwaarschijnlijk dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met nieuwe maatregelen komt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley drong daar wel op aan. De VS zullen hun 'aanzienlijke militaire kracht' gebruiken, dreigde ze, 'als we moeten'. China en ook Rusland, beide permanente leden van de Veiligheidsraad, hebben direct gezegd dat militair ingrijpen uitgesloten moet worden. We houden gewoon in de gaten wat er gebeurt de komende weken en maanden Trump

Sancties Trump zette eerder in op beïnvloeding van Noord-Korea door China, de enige bondgenoot die de communistische dictatuur nog heeft. Peking heeft de import van steenkool uit Noord-Korea wel verminderd, wat een tegenvaller is voor de inkomsten van Pyongyang. Maar de totale handel tussen de twee landen is gegroeid en met de economie van Noord-Korea gaat het niet slecht. Sancties opleggen aan Chinese bedrijven die zaken doen met Noord-Korea is nu een optie, maar dat kan de Amerikaanse verhouding met Peking ernstig verstoren. En Trump dacht juist een vriend gevonden te hebben in president Xi Jinping. Woensdag uitte de Amerikaan in een tweet zijn teleurstelling over de rol van de Chinezen, die te weinig zouden doen. Om machteloos te besluiten met: 'Maar we moesten het wel proberen!'

