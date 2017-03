De VS en Turkije hebben elkaar weinig te bieden

Rex Tillerson had een lastige dag vandaag. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken had in Ankara zijn Turkse gespreksgenoten, onder anderen president Erdogan, geen tegemoetkomingen te bieden. Niet over Syrië, en ook niet over de omstreden prediker Fetullah Gülen.

“Laat ik open zijn. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden”, zei Tillerson op een persconferentie met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu. Hij doelde daarbij op de aanstaande herovering van de Noord-Syrische stad Raqqa op Islamitische Staat. De Amerikanen werken in die strijd samen met Syrisch-Koerdische strijders van de YPG (die door de Turken als terroristen worden beschouwd) en ze zijn, zo suggereerde Tillerson, niet van plan daarmee te stoppen.

‘Eufraat Schild’

Ankara maakt er geen geheim van zelf een rol te willen spelen bij de verovering van Raqqa, juist om te voorkomen dat Syrische Koerden hun territorium uitbreiden. Om die reden lanceerde Ankara eind augustus ook al de operatie ‘Eufraat Schild’, die Turkse troepen in Syrië bracht (hoeveel is onbekend) en als doel had om niet alleen IS te verdrijven uit Noord-Syrië maar ook om de invloed van de Koerden terug te dringen. De Turken rukten voortvarend op en hebben daarmee voorkomen dat Koerden het hele Turks-Syrische grensgebied in handen kregen.

Daags voor het bezoek van Tillerson verklaarde de Turkse premier Yildirim dat de operatie Eufraat Schild succesvol was en nu officieel beëindigd is. Maar hij hield in het midden of de Turkse troepen zich ook zullen terugtrekken; bovendien zei hij dat Turkije als het nodig is een nieuwe operatie onder een nieuwe naam kan lanceren. Dat Ankara daarbij aan Raqqa denkt, lijkt waarschijnlijk. Door daar een rol te spelen kunnen de Turken de invloed van de Syrische Koerden terugdringen en bij vredesbesprekingen meer invloed uitoefenen.

De Turken willen dat de VS de strijders van de Koerdische YPG laten vallen, en hadden gehoopt bij Trump een gewillig oor te vinden. Maar die lijkt vooralsnog net als Obama de YPG in Syrië als belangrijkste steunpilaar te zien in de strijd tegen IS. In de afgelopen dagen nog dropte de Amerikaanse luchtmacht honderden Koerdische YPG-strijders achter de frontlinies met IS, in voorbereiding op de slag om Raqqa.